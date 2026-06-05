Wieder Wirbel um KI-Inhalte in einem Spiel: Diesmal hat es Tomb Raider erwischt, Entwickler nehmen Stellung

Tomb Raider: Legacy of Atlantis setzt KI bei der Entwicklung ein und das schmeckt nicht jedem.

Der Einsatz von KI bei Spielen ist aktuell ein viel diskutiertes Thema. Nun hat es auch das Remake Tomb Raider: Legacy of Atlantis erwischt, das bei der kürzlichen State of Play einen weiteren Trailer gezeigt hat. Auch eine Shop-Seite auf Steam zur Neuauflage von Laras erstem Abenteuer existiert bereits.

Dort findet sich der Hinweis auf den Einsatz von KI, der den Fans sauer aufgestoßen ist. Inzwischen haben die Entwickler reagiert und stellen klar, dass bei ihrem Studio die Menschen im Vordergrund stehen. Wofür genau die Künstliche Intelligenz genutzt wird, beantworten sie aber nicht.