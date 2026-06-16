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Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Die neue Lara-Darstellerin zeigt vollen Einsatz und hat sich beim Vertonen selbst geboxt und den Kiefer ausgerenkt

Viel wichtiger: Sie hat sich den Kiefer auch selbst wieder eingerenkt, so wie es Lara eben tun würde.

Profilbild von Daniel Hartmann

Daniel Hartmann
16.06.2026 | 17:37 Uhr

Wie auch Videospiel-Heldin Lara Croft gibt ihre neue Darstellerin alles für den Erfolg. Wie auch Videospiel-Heldin Lara Croft gibt ihre neue Darstellerin alles für den Erfolg.

Falls ihr Videospiele hin und wieder auf Englisch spielt, könnte euch die Stimme der britischen Schauspielerin Alix Wilton Regan bekannt vorkommen. Sie spricht den weiblichen Inquisitor in Dragon Age: Inquisition, Aya in Assassin’s Creed: Origins, Comm. Specialist Samantha Traynor in Mass Effect 3 und Alt Cunningham in Cyberpunk 2077.

Für ihre neueste Rolle holstert sie gleich zwei Pistolen, denn Alix Wilton Regan ist die neue Stimme von Lara Croft.

Voller Körpereinsatz für Tomb Raider

Für das kommende (zweite) Remake des allerersten Spiels Tomb Raider: Legacy of Atlantis und das neue Tomb Raider: Catalyst leiht Regan der berühmten Schatzjägerin ihre Stimme.

Wie sie im Gespräch mit Gamesradar erzählt, schont sie dabei weder ihre Stimme noch ihren Körper und gibt auch in den Kampfszenen alles, obwohl sie eigentlich nur sprechen muss. Das widerspricht aber ihrer Natur, erzählt sie:

Die größte Herausforderung dabei war, mich manchmal zurückhalten zu müssen, weil ich mich in jede Szene mit solcher Energie stürze. Neulich habe ich mir sogar selbst ins Gesicht geschlagen.

Video starten 8:21 Tomb Raider: Legacy of Atlantis ist das schönste Spiel, das ich seit langem gesehen habe

Die Szene beinhaltet wohl mehrere Schläge und Tritte, die Regan ebenfalls ausführte. Dabei kam es zu einem kleinen Unfall:

Als ich gerade den Schlag ausführen wollte, genau in dem Moment, als ich den Haken setzen wollte, habe ich mir buchstäblich selbst einen Haken gegen den Kiefer gegeben, mir den Kiefer ausgerenkt, ihn mir richtig rausgehauen … Na ja, ist schon okay. Das ist mir schon mal passiert, aber alle bei Zoom dachten: »Oh, nein, wir haben Lara umgebracht.«

Lange gebremst hat sie das allerdings nicht, laut Regan gab es nur eine Pause von 20 Minuten. In der hat sie sich den Kiefer selbst wieder eingerenkt, etwas Eis draufgemacht und weiter ging’s. »Sie haben die richtige Frau für den Job angeheuert«, stellt Regan selbstzufrieden fest.

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Während der mittlerweile 14. Teil der Hauptreihe, Catalyst, mit 2027 nur einen ungefähren Releasezeitraum hat, steht es um Tomb Raider: Legacy of Atlantis besser. Das soll am 12. Februar 2027 erscheinen und wurde vom Kollegen Dimi nicht nur angespielt, sondern auch für potenziell ziemlich gut befunden. Mehr dazu oben in der Linkbox.

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Genre: Action

Release: 12.02.2027 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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