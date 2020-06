Bis Diablo 4 nichts vor? Torchlight 3 ist jetzt auf Steam erschienen

Wer bis zum Release von Diablo 4 noch ein neues Action-Rollenspiel braucht, könnte bei Torchlight 3 fündig werden. Das ARPG ist ab jetzt auf Steam im Early Access verfügbar.

Wieviel kostet Torchlight 3? Der Preis für den Early-Access-Zugang beläuft sich auf 30 Euro.

Wie lange dauert der Early Access? Torchlight 3 soll »mindestens ein paar Monate« im Early Access bleiben, bevor alle Inhalte und Features fertiggestellt sind.

Entwickler Echtra ließ die Info über den Release bei der PC Gaming Show fallen. Der Livestream bietet eine Plattform für allerlei Neuankündigungen aus der Welt der PC-Spiele.

Was ist Torchlight 3?

Als Nachfolger der beliebten Reihe lässt uns Torchlight 3 abermals Novastraia vor einer Invasion bewahren und dafür scharenweise Monster verprügeln. Das Spiel entsteht übrigens wie die Vorgänger unter der Feder von Diablo-Erfinder Max Schaefer.

Wir haben uns in unserem Sommerprogramm Find Your Next Game ausführlich mit Torchlight 3 befasst:

25 1 Mehr zum Thema Torchlight 3 wird es schwer haben - und das ist schade!

Redakteur Dimi sieht großes Potenzial für Fans von Diablo-Gameplay, meint aber auch, dass es Torchlight 3 nicht leicht haben wird:

"Torchlight 3 wirkt wie eine durchdachte, spaßige und sehr smarte Gameplay-Dröhnung für Diablo-Fans. Alleine das Klassendesign: In wie vielen Action-RPGs könnt ihr als Haudrauf-Lokführer oder Fantasy-Scharfschützin spielen? Eben.

Doch Torchlight 3 hat einen harten Kampf vor sich. Und bereits einen harten hinter sich. Ursprünglich hieß es nämlich Torchlight Frontiers und sollte ein Action-Rollenspiel-MMO mit Shared Universe werden. Doch die Fans gingen auf die Barrikaden, Schaefer warf das Konzept prompt über Bord und entwarf am Reißbrett stattdessen einen waschechten Nachfolger: Torchlight 3."

Gebt ihr Torchlight 3 eine Chance oder holt ihr euch euer Action-RPG-Futter lieber woanders? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!