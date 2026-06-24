Total War: Medieval 3 - Die Entwickler haben noch mehr richtig coole Ideen, damit das Mittelalter-Spiel perfekt wird

Medieval 3 nimmt weiter Form an und die Entwickler haben viele Ideen, damit die Form den Fans auch passt.

Ende 2025 wurde endlich Total War: Medieval 3 angekündigt. Doch ein Release ist noch lange nicht in Sicht. Das liegt auch daran, dass sich das Strategiespiel noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. Das hat aber auch Vorteile! Denn noch können die Entwicklerinnen und Entwickler bei Creative Assembly das Spiel in genau die Richtung lenken, in die sie es gerne hätten.

Und auch in die, die Fans gerne sehen würden. Denn Medieval 3 entwickelt das Studio so transparent, wie man es bei Total War noch nie gesehen hat und wie es auch bei vielen anderen Studios undenkbar wäre. Das Team zeigt schon seit der Ankündigung haufenweise unfertiges Gameplay und stellt jede Menge konkrete Details, aber auch vage Ideen vor.

Jetzt hat das Team wieder mal zusammengetragen, welche Ideen rund um Medieval 3 sie gerade so beschäftigen. Wir stellen euch einige der spannendsten davon hier vor.

1:33 Total War: Medieval 3 wurde im Trailer enthüllt und zeigt Könige, die nach der Macht greifen

Autoplay

Keine Talentbäume mehr

Vor allem der Creative Director von Medieval 3, Leif Walter, meldet sich in den Total-War-Foren ständig zu Wort und gibt dort mehr Kontext zu Features von Medieval 3. Er geht hier aber auch auf Vorschläge der Fans ein und erklärt, was sie sich für bestimmte Gameplay-Elemente vorstellen.