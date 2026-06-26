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Total War: Medieval 3 enthüllt 6 spielbare Fraktionen - und ihr könnt jetzt entscheiden, welche noch kommen sollen

Creative Assembly hat sowohl die konkrete Weltkarte aufgedeckt als auch erste spielbare Fraktionen festgelegt. Doch es sollen noch mehr kommen.

Profilbild von Fabiano Uslenghi

Fabiano Uslenghi
26.06.2026 | 12:01 Uhr

Creative Assembly hat enthüllt, mit welchen Fraktionen ihr direkt zum Release loslegen könnt. Creative Assembly hat enthüllt, mit welchen Fraktionen ihr direkt zum Release loslegen könnt.

Es gab wieder einen großen Entwicklerstream von Creative Assembly rund um Total War: Medieval 3. Das seit Jahren von Fans erhoffte Strategiespiel wurde im Dezember 2025 angekündigt und befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium.

Doch die Entwickler wollen sehr transparent mit der Community sein und zeigen schon jetzt viel vom Spiel, obwohl noch nichts fertig ist und jede Menge nicht einmal feststeht. Im letzten Stream ging es dabei auch um die spielbaren Fraktionen in Medieval 3 und wo auf der Weltkarte sie agieren. Sechs sind bereits gesetzt, doch es sollen noch mehr kommen. Welche? Das müsst ihr mitentscheiden.

Video starten 13:53 Endlich wieder Mittelalter - Total War: Medieval 3 hat Großes vor

Mit diesen Fraktionen könnt ihr die Welt erobern

Wichtig war den Entwicklern, zu betonen, dass es sich bei den Fraktionen um spielbare Völker handelt. Damit ist also nicht gesagt, dass es im Spiel nicht noch mehr Nationen und dergleichen geben wird. Sie werden zum Release nur nicht alle auch spielbar sein.

Sechs Fraktionen, auf die die Entwickler auf gar keinen Fall verzichten wollen, stehen bereits fest. Einige davon sind natürlich ziemlich offensichtlich. Folgende Fraktionen könnt ihr auf jeden Fall in Medieval 3 spielen:

  1. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation: Das große zentrale Kaiserreich, das vor allem in dem Gebiet des heutigen Deutschland zu finden war.
  2. England: Großbritannien existiert noch nicht, aber ihr könnt versuchen, als England die Nachbarstaaten zu annektieren.
  3. Frankreich: Natürlich könnt ihr auch als Frankreich spielen und euch dann zünftig mit den Engländern streiten.
  4. Byzantinisches Reich: Das ehemalige Oströmische Reich hat sich zu Byzanz weiterentwickelt und herrscht primär über Teile der Türkei und Griechenlands.
  5. Sultanat der Rum-Seldschuken: Eng verwoben mit Byzanz ist auch dieses Reich, das ebenfalls in der Türkei angesiedelt ist, aber sich noch weiter nach Osten erstreckt. Hier finden sich auch persische Einflüsse, später geht daraus das Osmanische Reich hervor.
  6. Königreich Jerusalem: Das christliche Königreich entstand nach dem ersten Kreuzzug und der Eroberung der heiligen Stadt. Entsprechend werden weitere Kreuzzüge oder Dschihads auch dieses Reich prägen.

Das ist die komplette Karte von Medieval 3 zu Release und die Startpositionen der sechs wichtigsten Fraktionen. Das ist die komplette Karte von Medieval 3 zu Release und die Startpositionen der sechs wichtigsten Fraktionen.

Aber natürlich soll es nicht nur bei diesen sechs Fraktionen bleiben. Wie viele weitere spielbare Fraktionen zu Beginn im Spiel stecken, wird bei Creative Assembly noch diskutiert. Aber aktuell läuft eine Umfrage dazu, welche Fraktionen die Fans auf jeden Fall noch zu Release spielen wollen. An der Umfrage könnt ihr hier teilnehmen.

Vier Stimmen könnt ihr vergeben, was natürlich nahelegt, dass noch mindestens vier weitere Fraktionen ins Spiel kommen. Aber das ist, wie gesagt, noch nicht in Stein gemeißelt. Folgende Fraktionen stehen zur Wahl:

Italienische Stadtstaaten

  • Republik von Venedig
  • Republik von Genua
  • Republik von Pisa
  • Kommune von Mailand

Osteuropäische Reiche

  • Herzogtum Großpolen
  • Königreich Ungarn
  • Thema von Bulgarien

Nordeuropäische Königreiche

  • Königreich Schottland
  • Königreich Norwegen
  • Königreich Dänemark
  • Königreich Schweden

Iberische Mächte

  • Königreich Kastilien
  • Königreich León
  • Königreich Portugal
  • Königreich Aragon

Muslimische Imperien

  • Almohaden
  • Fatimiden
  • Zengiden

Sizilien

  • Königreich Sizilien

Kreuzfahrerstaat Antiochia

  • Fürstentum Antiochia

Pan-kaukasisches Imperium

  • Königreich Georgien

Balkanreiche

  • Fürstentum Raszien
  • Königreich Kroatien

Nochmal: All diese Reiche werden wohl im Spiel stecken, doch nur einige wenige davon sind direkt zum Release spielbar. Welche, darüber entscheidet die Wahl. Wobei es sich CA noch vorbehält, eigenmächtige Entscheidungen zu fällen. Immerhin soll die Auswahl auch einiges an Abwechslung bieten.

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Die Welt wächst weiter

Im Stream wurde (wenig überraschend) noch bestätigt, dass es wohl DLCs geben wird, die die Welt erweitern. Das lässt sich daraus schließen, dass die Entwickler häufig »zum Release« betont haben. Sowohl bei der Auswahl an spielbaren Fraktionen als auch bei der Größe der Weltkarte wurden diese Worte gesprochen. Das legt natürlich nahe, dass nicht nur weitere Völker im Verlauf des Supports für Medieval 3 spielbar werden, sondern dass auch die Weltkarte um zusätzliche Regionen ergänzt wird.

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