Total War: Warhammer 40k - Die Closed Beta startet noch dieses Jahr und es gibt neue Details zum Gameplay

Bei der PC Gaming Show gab es neues Gameplay zu Total War: Warhammer 40k zu sehen, das so einige Schlüsse zulässt.

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Fabiano Uslenghi
09.06.2026 | 11:07 Uhr

Neues Gameplay zu Total War: Warhammer 40k wurde gezeigt! Wir gehen in die Analyse. Neues Gameplay zu Total War: Warhammer 40k wurde gezeigt! Wir gehen in die Analyse.

Das nächste große Total War wird sicherlich das ungewöhnlichste der gesamten Reihe. Mit Total War: Warhammer 40k dringt das Studio in eine ferne Zukunft vor, in der eine ganze Galaxie im Krieg versinkt. Tausende Planeten und Sternensysteme werden hier umkämpft, und wir stecken mit unserer Fraktion mittendrin.

Noch wissen wir nicht, wann Total War: Warhammer 40k erscheint, aber zumindest ist schon jetzt klar, dass das Strategiespiel noch 2026 spielbar sein wird. Zumindest für einen begrenzten Kreis an Interessenten, denn eine Closed Beta wurde bei der PC Gaming Show angekündigt.

Doch nicht nur das! Es gab auch neues Gameplay zu sehen, das wir uns ganz genau ansehen. Aber vorher ist hier nochmal das Video:

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Total War: Warhammer 40k noch dieses Jahr spielen

Ab sofort könnt ihr euch für eine geschlossene Beta registrieren, um vor Release Total War: Warhammer 40k zu spielen und Feedback zu geben, damit die Entwicklung sich in die richtige Richtung bewegt. Wenn ihr eine Chance auf eine Teilnahme haben wollt, müsst ihr euch einfach auf der Webseite registrieren:

Hier könnt ihr euch für die Beta anmelden

Die geschlossene Beta soll noch 2026 durchgeführt werden, einen genauen Termin gibt es dafür bislang jedoch nicht. Wir rechnen frühstens im August damit, wahrscheinlich sogar ein Stückchen später.

Unklar ist außerdem, wie hoch die Chancen sind, dass ihr einen Zugang zur Beta bekommt. Wir wissen weder, wie viele Menschen reingelassen werden, noch was die Kriterien dafür sind. Registriert euch bei Interesse also einfach und behaltet euer E-Mail-Postfach im Blick.

Was bedeutet das für den richtigen Release?

Da erst in der zweiten Jahreshälfte von 2026 überhaupt eine geschlossene Beta stattfindet, schmälert das die Chance darauf, dass Total War: Warhammer 40k noch dieses Jahr erscheint. Wir würden schätzen, dass das Strategiespiel wohl erst Anfang 2027 in die Läden kommt.

Neues Gameplay und neue Details

In dem Video gibt es viel neues Gameplay zu sehen. Hauptsächlich sehen wir hier eine Schlacht zwischen den Orks und den wackeren Soldaten des Astra Militarum. Ein paar der Szenen geben uns ein paar bessere Ideen davon, was uns in Total War: Warhammer 40k erwartet.

Die Reserve und die Waffen

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