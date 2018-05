Unter unserer ursprünglichen Meldung zum Tod von John »TotalBiscuit« Bain haben über 150 GameStar-Nutzer in den Kommentaren ihr Beileid bekundet. Viele lobten dabei Bains Arbeit als Gaming-Kritiker: Mit unzähligen ausführlichen Spiele-Reviews und -Vorstellungen hatte TotalBiscuit enorme Beliebtheit bei YouTube erreicht, über zwei Millionen Abonnenten verfolgten seine Arbeit.

Doch gerade Bains kritische Worte stießen bei BioWare-Programmierer David Crooks offenbar auf starke Ablehnung.

So veröffentlichte er unmittelbar nach TotalBiscuits Tod eine Reihe von Tweets, die sich über das Ableben des Reviewers lustig machen: »Merkwürdig, die Welt fühlt sich seit knapp anderthalb Stunden ein bisschen besser an. Vielleicht liegt's an meinen neuen Laufschuhen. Oh wartet, jetzt weiß ich's: TotalBiscuit ist gestorben!«

Die Kollegen von Segmentnext haben den kompletten Tweet-Verlauf per Screenshot festgehalten, mittlerweile hat Crooks nämlich sein komplettes Profil auf privat geschaltet.

Wie man anhand der Tweets sehen kann, rechtfertigt Crooks seine Worte damit, dass TotalBiscuits Kritiken in seinen Augen den Spielen geschadet hätten, an denen der Bioware-Mann mitgearbeitet habe. Dass Crooks mit seinen Statements auf wenig Gegenliebe stößt, liegt auf der Hand. Auch BioWare-Chef Casey Hudson distanziert sich öffentlich und im Namen von BioWare von den Äußerungen:

I was extremely disappointed to find out about the comments on the passing of John Bain (@Totalbiscuit) from someone who was previously part of BioWare. Let me be clear that they don’t represent BioWare’s views, EA’s, or my own. Our condolences go out to John and his family.