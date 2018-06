Fortnite und Playerunknown's Battlegrounds haben Battle Royale zum momentan wohl beliebtesten Genre unter Videospielern gemacht. Nun bekommen die beiden Platzhirsche aber einen neuen, irrwitzigen Konkurrenten: Totally Accurate Battlegrounds.

Das Indie-Spiel ist am heutigen 06. Juni auf Steam erschienen und für kurze Zeit komplett kostenlos erhältlich. Genau 100 Stunden ab der Veröffentlichung (also bis zum 10. Juni) könnt ihr euch den Battle-Royale-Shooter gratis in eure Steam-Bibliothek packen. Danach wird der skurrile Titel fünf Euro kosten.

Worum geht es also in Totally Accurate Battlegrounds? Wie im Vorbild PUBG spielen wir Battle-Royale-Runden mit 100 Spielern. Wer am Ende überlebt, gewinnt die Partie. Das Besondere an TAB ist aber seine unglaubliche Akkuratesse, das behauptet zumindest der Name. In Wahrheit ist der Titel natürlich ironisch gemein, da das Spiel mit allem anderen als perfektem Realismus punktet.

Steam-User lieben das Ragdoll-Battle-Royale-Spiel

In Totally Accurate Battlegrounds steuern wir nämlich Ragdolls und dementsprechend absurd und wild verlaufen die Kämpfe im Spiel. Diese Ragdoll-Mechanik kennen wir bereits aus früheren Werken der Entwickler von Landfall, wie zum Beispiel dem Totally Accurate Battle Simulator.

Entstanden ist das Werk als Aprilscherz-Parodie auf das Battle-Royale-Genre. Aber Witz hin oder her, die Spieler sind begeistert von TAB. Die ersten 1.500 Reviews auf Steam fallen zu 89 Prozent positiv aus.

Einige (zugegeben witzig gemeinte) Steam-Bewertungen nennen Totally Accurate Battlegrounds sogar »das einzige Battle-Royale-Spiel, das sich zu spielen lohnt« und »das beste Spiel, das je erschaffen wurde«. Der User GanglySpaceCreatures bedankt sich außerdem dafür, dass die Entwickler mit ihrer Parodie daran erinnern, dass Spiele dafür geschaffen sind, Spaß zu machen.

Ob Totally Accurate Battlegrounds irgendwann tatsächlich die 5 Euro Wert sein wird, gilt es noch zu beweisen. Bis dahin schauen wir dem geschenkten Gaul aber nicht ins Maul.