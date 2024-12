Trailer der Woche: In Hunt Showdown geht der Zirkus jetzt richtig los

Mit dem berühmten Musiker und Hunt-Fan als Aushängeschild startet in Bälde das Event Post Malone's Murder Circus.

Hunt: Showdown 1896 sucht nach neuen Möglichkeiten, die eigene Popularität zu steigern. Jetzt nimmt Crytek die Hilfe des Musikers Post Malone in Anspruch, der zufälligerweise ziemlich vernarrt in das Spiel ist und außerdem über ein Hutgesicht verfügt, um das neue Event Post Malone's Murder Circus auszurufen.

Auch dabei: Cyberpunk 2077 hat auch nach vier Jahren kaum etwas von seiner Strahlkraft eingebüßt, während Gray Zone Warfare im ersten großen Update gänzlich auf Beleuchtung verzichtet. Viel Spaß bei den Trailern der Woche!

Platz 3: Cyberpunk 2077

1:37 Cyberpunk 2077 demonstriert vier Jahre nach Release erneut, was diese Open World so besonders macht

Cyberpunk 2077 ist vier Jahre alt geworden. Vier! Das heißt im Umkehrschluss, dass auch ihr seit dem Release vier Jahre älter geworden seid, aber genau wie Cyberpunk 2077 freilich nichts von eurer strahlenden Schönheit verloren habt.

Die Entwickler von CD Projekt zeigen ihre cyberpunkige Spielwelt in ihrem ganzen Glanz. Natürlich nicht ganz ohne Motiv, immerhin bieten sie das Hauptspiel und sein Addon Phantom Liberty derzeit im Steam Sale mit 55 Prozent beziehungsweise 20 Prozent Rabatt feil.

Platz 2: Gray Zone Warfare

1:37 Gray Zone Warfare schickt euch im ersten großen Update in nächtliche Kampfeinsätze

Die Community des Extraction-Shooters Gray Zone Warfare musste sich eine ganze Weile gedulden, jetzt haben die Entwickler zum 27. November 2024 das erste substanzielle Update veröffentlicht.

Die Night Ops gehen in nächtlicher Dunkelheit auf das Schlachtfeld und profitieren von ihren Nachtsichtgeräten, die in Gray Zone Warfare auf realisitische Art und Weise implementiert wurden. Die Dunkelheit selbst kehrt nicht einfach nur so, sondern in Form eines Tag-Nacht-Zyklus in die südostasiatische Spielwelt Lamang ein.

Platz 1: Hunt Showdown 1896

0:28 Hunt Showdown enthüllt »Post Malone's Murder Circus« und der neue Boss sorgt direkt für Albträume

Kollaborationen mit großen Marken und Künstlern werden in der Community von Hunt: Showdown 1896 als dünnes Eis diskutiert, da sie zu unpassenden oder erzwungen wirkenden kosmetischen Spielelementen führen könnten. Diese Kritik flammt hier und da immer noch auf, jedoch tendiert der Ton eher in Richtung Akzeptanz.

Bislang hält sich Entwickler Crytek nämlich an das selbstgesteckte Ziel, neue Skins und Co. stets in den etablierten Stil des Extraction-Shooters zu integrieren. Dazu passt auch das Event Murder Circus um den Musiker Post Malone, der künftig in Form des Skins Deposed King in seinem Lieblingsspiel auflaufen wird. Sein bärtiges, tätowiertes Hutgesicht hilft, nicht aus der Rolle zu fallen.

Der Steam Herbst-Sale dominiert gerade die Schlagzeilen rund um Valves Vertriebsplattform. Oben findet ihr unsere aktuellen News rund um die besten Angebote und nahenden Release-Termine.

Welcher Trailer hat euch in dieser Woche am besten gefallen? Plant ihr gerade eure Rückkehr zu Hunt Showdown, seid ihr des nachts auf Lamang unterwegs oder habt ihr euch endlich entschlossen, Night City einen Besuch abzustatten. Schreibt es gerne in die Kommentare!