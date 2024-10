Trailer der Woche: Gefeierter Survival-Prototyp erscheint endlich als richtiges Spiel

Mit Towers of Aghasba erscheint bald ein neues Survival-Abenteuer mit Open World.

Fünf lange Jahre müssen die Leute warten, bevor aus der spannenden Techdemo zu Towers of Aghasba ein richtiges Spiel wird. Und immer noch kein fertiges, denn die Entwickler bringen den Titel im November auf Steam zunächst im Early Access heraus. Ein neuer Trailer zeigt mehr von der kuriosen Spielwelt.

Auch dabei: Die Horror-Meister von Bloober Team stellen ihr neuestes Spiel vor und die Behörde aus Control bekommt Besuch von den Kammerjägern. Viel Spaß bei den Trailern der Woche!

Platz 3: FBC Firebreak

1:25 Die düstere Welt von Control, aber als Ego-Shooter mit Koop: FBC Firebreak erstmals enthüllt

Wer erinnert sich noch an Control? Remedys schmucker Third-Person-Shooter aus den frühen Tagen des Raytracing spielt in einer fiktiven Behörde, dem Federal Bureau of Control, wo allerlei übernatürliche Dinge vorgehen.

Und genau dort setzt das Spinoff FBC: Firebreak an: Remedy verlagert die Sicht in die Ego-Perspektive und schickt euch zusammen mit Koop-Kumpanen zwischen Aktenberge und Holzvertäfelung, um dort mal kräftig aufzuräumen. Schick anzuschauen, aber ob Fans von Control da Lust drauf haben, muss jetzt die Zeit zeigen. Der Release ist grob für 2025 geplant.

Platz 2: Cronos New Dawn

2:56 Die Horror-Meister hinter dem Silent Hill 2 Remake zeigen ein verflucht düsteres neues Sci-Fi-Spiel

Da ist es also, das neue Spiel der Macher des hervorragenden Silent Hill 2 Remake. Der polnische Entwickler Bloober Team zeichnet auch für Layers of Fear, Blair Witch und The Medium verantwortlich.

Mit Cronos: The New Dawn wird es wieder abgedrehter: Der Trailer zeigt einen Zeitreisenden, der zum einen mit einer netten älteren Dame eine gemütliche Runde Schach spielt, und zum anderen grässliche Monstrositäten bekämpft. Sehenswert ist der Kontrast allemal. Das Spiel soll 2025 erscheinen.

Platz 1: Towers of Aghasba

1:33 Animal Crossing trifft Breath of the Wild - Towers of Aghasba startet bald in den Early Access

Seit 2019 läuft die Entwicklung auf Hochtouren, jetzt nähert sich der Release im Steam Early Access. Towers of Aghasba setzt euch in eine offene Spielwelt voller seltsamer Kreaturen. Könnt ihr euch auch hier in der Galerie einmal anschauen:

Towers of Aghasba - Bilder der fantasievollen Open World ansehen

Ihr sollt eine Siedlung rund um einen Turm errichten, dabei die geschundene Umwelt wiederherstellen und nebst Kämpfen auch viel friedlich mit Tieren und Co. interagieren. Survivalspiel-Elemente wie Crafting und Erkundung spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Großer Hingucker ist vor allem die Spielwelt- und Kreaturengestaltung. Als Release-Monat wurde der November 2024 kommuniziert.

Indes gibt es seitens Valve bereits ein paar spannende Aussagen über einen möglichen Nachfolger zum Handheld-System Steam Deck. Statt regelmäßig Nachfolger auf den Markt zu werfen, will Valve nur bei signifikanten Verbesserungen nachliefern. Mehr lest ihr in obigem Artikel bei unseren Kollegen von GameStar Tech.