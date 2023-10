Trailer der Woche: Warhammer 40K traut sich unter die Rollenspiele

Warhammer 40.000 wird endlich ein Rollenspiel, noch dazu ein richtig vielversprechendes.

Auf manche Sachen wartet man ewig, bevor sie zur Realität werden. Fans von Warhammer 40.000 bekommen nun bald das erste Rollenspiel, das sogar richtig gut werden könnte.

Außerdem: Metal Gear Solid 3 Snake Eater kommt endlich als Remake (mit Unreal Engine 5), was lange ein Traum für viele Fans war. Und was ehemalige Battlefield-Entwickler in Sachen Shooter-Zerstörung leisten können, das zeigt euch The Finals.

So, jetzt kennt ihr den Fahrplan. Wir zeigen euch die spannendsten Trailer der Woche!

Platz 3: Metal Gear Solid Remake

1:43 Metal Gear Solid Delta: Snake Eater enthüllt erstes Gameplay in der Unreal Engine 5

Konami will auch ohne Hideo Kojima noch ein bisschen Metal Gear Solid machen. Auch wenn kein neuer Teil in Aussicht ist, wird etwas zur Wirklichkeit, was Fans sich schon lange wünschen: Ein Remake von Metal Gear Solid 3 Snake Eater, noch dazu in schicker Unreal Engine 5.

Im Trailer seht ihr erstmals Gameplay, das ziemlich stark an das Original erinnert. Obwohl die UE5 für mehr Details und ein schärferes Bild sorgt, sind aber auch noch Fehler und grafische Schwächen zu erkennen, zum Beispiel etwas steif wirkende Animationen.

Ob sich Konami mit dem neuen Remake mit Ruhm bekleckert, bleibt erstmal abzuwarten. Indes lässt uns der kürzliche Release der Metal Gear Solid Master Collection einfach nur ärgerlich zurück:

Was soll das? Die Metal Gear Solid Master Collection hinterlässt im Test ein dickes Fragezeichen von Martin Seng

Platz 2: The Finals

1:54 The Finals: Der Shooter mit der Mega-Zerstörung ist schon jetzt für alle spielbar

Ein neuer Shooter mit Wumms: Hinter The Finals steht das Studio Embark, das diverse ehemalige Battlefield-Entwickler unter neuer Flagge versammelt. Und die nutzen ihr Know-How in Sachen physikalische Zerstörung, um diesen Multiplayer-Titel rund um eine Game Show zu etwas Besonderem zu machen.

Ihr seht im Trailer neues Gameplay, das umfangreiche Zerstörung von Gebäuden und Gebäudeteilen zelebriert. Da fliegen Wände in die Luft, legen sich ganze Etagen in Schutt und Asche und Häuser stürzen in wirbelnden Staubwolken ein.

Mehr über The Finals und worum es dabei geht erfahrt ihr in einem anderen Artikel.

Platz 1: Warhammer 40K: Rogue Trader

1:29 Warhammer 40,000 Rogue Trader zeigt im Trailer die harten Konsequenzen eurer Entscheidungen

Weia, hat das gedauert: Games Workshops altgediente Marke bekommt mit Warhammer 40K Rogue Trader endlich ein waschechtes Rollenspiel, von niemand Geringerem als Owlcat Games entwickelt, die mit ihrer Pathfinder-Reihe zu Schwergewichten unter den CRPG-Studios aufgestiegen sind.

Im Trailer seht ihr eines der wichtigsten Merkmale des Genres: Wie die Spielerentscheidungen die Handlung beeinflussen. Wir konnten Warhammer 40.000 Rogue Trader im Test bereits ausführlich spielen und sehen das Potenzial für einen Meilenstein. Wenn ihr einen hohen Anspruch habt und euch in klassischen Rollenspielen zuhause fühlt, könnte der Titel einen genaueren Blick wert sein.

Welcher Trailer hat euch in dieser Woche am besten gefallen? Ist es vielleicht einer, der hier gar keine Erwähnung findet? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!