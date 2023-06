Wie gut wird The Finals? Der Zerstörungs-Shooter bekommt viel Lob, aber muss eine Sache dringend ändern

3:32 Zerstörung am Limit: Das GameStar-Sprengkommando zerlegt ein Haus in The Finals komplett

Entwickler Embark hat vor wenigen Tagen die zweite Beta für seinen kommenden Zerstörungs-Shooter The Finals gestartet und damit schon jetzt einen respektablen Steam-Erfolg gelandet. Über 20.000 Spieler sind aktuell gleichzeitig online - aber macht das auch Spaß oder spielen die Leute es gerade nur, weil es kostenlos und neu ist?

The Finals: Zerstörung top, Movement Flop

An The Finals arbeiten viele alte Battlefield-Veteranen mit - kein Wunder also, dass der Titel das wohl beste Zerstörungssystem in einem Multiplayer-Shooter hat seit Battlefield: Bad Company 2. Im oben eingebetteten Video könnt ihr anschauen, wie detailliert die Zerstörung im Spiel dargestellt wird.

Bei den Spielern auf Steam kommt das natürlich hervorragend an, auch weil die Mechanik viele Strategien und taktische Möglichkeiten schafft:

Die Zerstörung ist echt krass, ein ganzes Gebäude zu zerstören, nur um an den Tresor zu kommen, und alle in den Trümmern kämpfen zu lassen, oder eine Brücke zu zerstören, damit die anderen Trupps einem nicht so schnell folgen können, ist ein totales Chaos und macht Spaß. dMn auf Steam

Wahnsinnige Zerstörungsmechanik, wirklich das Beste, was ich je in einem Online-FPS gesehen habe. Marruu auf Steam

Ich hatte Zugang zum geschlossenen Betatest, und ehrlich gesagt fühlt sich dieses Spiel wie eine sehr erfrischende und befriedigende neue Version des klassischen FPS-Genres an. Nicht nur das Gunplay fühlt sich gut an, sondern auch die Zerstörungselemente sind unglaublich nützlich, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Außerdem macht es extrem viel Spaß, ein halbes Gebäude in die Luft zu jagen, nur um etwas Chaos zu verursachen! EDanM auf Steam

Allerdings sind sich die Spieler auch bei einem Kritikpunkt einig, den wir aus unseren eigenen Anspielsessions nur bestätigen können. Das Movement ist noch stark verbesserungswürdig, da es sich oft schwammig, schwerfällig und unpräzise verhält:

Mit der miesen Waffenkontrolle kann ich leben. Mit der visuellen Unübersichtlichkeit kann ich leben.

Mit der Tatsache, dass ich das Spiel nicht mit mehr als 50fps spielen kann, kann ich leben. Aber die schlechte Bewegung, damit kann ich nicht leben. Zum Zeitpunkt dieser Rezension ist es noch in der Beta-Phase, es ist also noch Zeit. Bitte, falls die Entwickler dies lesen, finden Sie heraus, warum es sich so clunky anfühlt, sich zu bewegen, und löst dieses Problem. Mit dem Rest kann ich leben. Also bitte behebt das Movement. QuantumSno auf Steam

Die Bewegung ist viel zu unintuitiv. Für ein Spiel, das so viel Wert auf schnelle Action legt, ist es fast schon komisch, wie schlecht sich die Figuren durch die Welten bewegen. Ich habe sicherlich Erfahrung mit Movement-Shootern, aber in "The Finals" fühlt sich irgendetwas falsch an. Vielleicht liegt es daran, dass der Spielercharakter das Gefühl hat, sich in die Richtung zu teleportieren, in der ein Vorsprung vermutet wird, den er erklimmen kann? Ich weiß es nicht, aber die Bewegung ist in ihrem jetzigen Zustand eher ein Hindernis als ein zusätzliches taktisches Element in den Schießereien. Josh auf Steam

Falls ihr es noch nicht getan habt: Auf Steam könnt ihr aktuell noch die Closed Beta ausprobieren, die bis zum 21. Juni 2023 läuft, und euch selbst ein Bild von Zerstörung, Waffen-Handling, Movement und dem neuartigen Spielmodus machen.

Und falls ihr doch schon reingespielt habt: Wie gefällt euch The Finals bislang? Schreibt uns eure Eindrücke gerne in den Kommentarbereich!