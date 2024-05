Trailer der Woche: Das Warhammer-Diablo legt noch eine Schippe drauf

Warhammer: Inquisitor bringt eine neue spielbare Klasse.

Langsam mausert sich das Action-Rollenspiel im Universum von Warhammer 40K zum Steam-Liebling. Im Herbst kommt mit dem Hierophant eine neue Klasse für Warhammer 40.000: Inquisitor hinzu, die ihr euch in unserer Trailerschau ansehen könnt.

Auch dabei: Ein Blick auf den neuen Hexer Geralt, gespielt von Liam Hemsworth. Und ihr seht das ungewöhnliche Survival-Spiel The Alters von ehemaligen Frostpunkern. Also dann: Hier kommen die wichtigsten Trailer der Woche!

Ein paar waschechte Steam-Geheimtipps findet ihr dagegen hier:

Geheime Tipps 5 neue Steam-Lieblinge, die ohne viel Wirbel begeistern von Christian Just

Platz 3: The Witcher

1:03 The Witcher: Der erste Trailer zur 4. Staffel zeigt erstmals Liam Hemsworth als Hexer Geralt

Unkenrufe begleiteten Henry Cavill, als seine Rolle als Geralt in der Netflix-Serie The Witcher bekannt wurde. Dann liebten ihn alle dafür, wie er den grimmigen Hexer portraitierte. Jetzt weicht der Brite und der Australier Liam Hemsworth übernimmt.

Wie Hemsworth in Hexermontur aussieht, könnt ihr in obigem Trailer herausfinden. Die dazugehörige vierte Staffel befindet sich noch in Produktion, ein paar Monate wird es bis zum Netflix-Start noch dauern. Ob mit oder ohne Unkereien, bleibt abzuwarten. Mehr zum Thema Netflix' The Witcher erfahrt ihr in einem anderen Artikel.

Platz 2: Warhammer 40K

0:54 Das Warhammer-Diablo Inquisitor ist noch lange nicht fertig - Die neue Klasse im Trailer

Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr kündigt mit dem Hierophant eine neue Klasse an. Den Hohepriester könnt ihr ab 17. Oktober 2024 im Rahmen eines DLCs erwerben und gegen Ketzer, Ungläubige und Falschparker ins Feld führen.

Das Action-Rollenspiel konnte sich in den fünf Jahren seit Release erheblich steigern, was uns dieses Jahr bereits zu einem Nachtest anregte, den ihr hier erreicht:

Platz 1: The Alters

2:00 The Alters ist ein ganz besonderes Survival-Spiel und der neue Trailer zeigt weshalb

Stimmt wohl, wir wissen bisher nicht sicher, wie gut The Alters eigentlich wird. Aber darum geht es hier auch nicht. Was wir wissen: Das Spiel von ehemaligen Frostpunk-Entwicklern verspricht einen neuen Blickwinkel auf das Survival-Genre, der noch nicht hunderte Male durchgekaut wurde. Fabiano findet das erbaulich:

In The Alters spielen wir den Raumfahrer Jan, der auf einem lebensfeindlichen Planeten notlandet. Um diesen Horror zu überleben, kann er auf viele unterschiedliche Klone seiner selbst zurückgreifen, die alle unterschiedliche Fähigkeiten beherrschen. Abgefahren.

Freut ihr euch auf die vierte Staffel The Witcher? Wollt ihr Warhammer: Inquisitor endlich mal eine Chance geben? Oder habt ihr richtig Lust auf Klon-Survival? Schreibt es gerne in die Kommentare!