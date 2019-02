Die erfolgreiche Transformers Filmreihe erlebte erst kürzlich mit dem Publikumsliebling Bumblebee ein erfolgreiches Reboot der Reihe in den Kinos. Nun wächst das Transformers Universum auch auf dem kleinen Bildschirm weiter.

Für Netflix entsteht derzeit eine neue Animationsserie namens Transformers: War for Cybertron, die vom Krieg zwischen den (guten) Autobots mit Optimus Prime und den (bösen) Decepticons mit Megatron auf ihrem Heimatplaneten Cybertron handelt.

Hinter der neuen Netflix-Serie stehen neben dem Spielzeughersteller Hasbro, die Studios Rooster Teeth und Polygon Pictures, letzteres ist bereits für die animierten Nickelodeon-Serien »Transformers: Robots in Disguise« und »Transformers Prime« verantwortlich.

Mit »Transformers: War for Cybertron« möchten die Serien-Macher, allen voran Autor F.J. DeSanto und Regisseur John Derderian, einen völlig "neuen Animationslook und Stil" entwickeln. Auch verspricht die Serie laut den Machern einen "völlig neuen Blick auf den Planeten Cybertron mit neuen Gebieten".

Netflix schickt die neue Animationsserie Transformers: War for Cybertron im Laufe des nächsten Jahres auf Sendung, ein genauer Termin steht aber noch aus.

Derzeit laufen auf Netflix bereits die neuen Hasbro-Serien Voltron Legendary Defender und She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen.

Übrigens kündigt Hasbro eine neue Comic Mini-Reihe von IDW Publishing als 80er Jahre Mashup zwischen den Transformers und den beliebten Ghostbusters an, die gemeinsam die Welt zu retten versuchen. Bei Erfolg könnte daraus durchaus eine Verfilmung fürs Fernsehen drin sein - doch noch steht das nicht fest. Dazu gibt es natürlich auch die passenden Action-Figuren von Hasbro.

#Transformers/#Ghostbusters #GhostsOfCybertron will feature 5-interconnected covers by @dannyschoening and #LuisAntonioDelgado. What huge secret are those two keeping hidden on the issue #3 cover? Start looking for clues in June 2019 from @IDWPublishing @Hasbro & #GhostCorps! pic.twitter.com/WhcYEaUXSs