Trickserie Rick & Morty - Fans entdecken Gastauftritt in der bunten Welt von My Little Pony

Die populäre US-Trickserie Rick & Morty erfreut sich auch hierzulande einer immer größer werdenden Fangemeinde. So war die Empörung groß, als die Adult-Swim-Serie scheinbar nicht verlängert werden sollte. Und während die Fans weiterhin auf eine Bestätigung für eine vierte Staffel warten, tauchen Rick & Morty völlig überraschend in einer Kinderserie auf.

Rick & Morty erobern die Welt von My Little Pony

Der genialen Wissenschaftler Rick und sein etwas einfältiger Enkel Morty haben uns schon in die bizarrsten Parallelwelten und andere Dimensionen entführt. Nun haben Fans der Serie die beiden in der kunterbunten Welt von My Little Pony entdeckt.

Laut einem Reddit-Eintrag von Roxopenguim (inklusive Szenenbild) will sich Rainbow Dash in der fünften Folge Grannies Gone Wild der 8. Staffel der Kinderserie für die beste Achterbahn der Welt anstellen, in der sich zwei vertraute Gesichter befinden.

Trickserie auf Netflix und als VR-Spiel

Die schräge und abgefahrene Trickserie Rick and Morty ist hierzulande mit sämtlichen Folgen der drei Staffeln auf Netflix abrufbar. Inzwischen gibt es zur Serie eine eigene Comic-Reihe und diverse Videospiele, wie das VR-Spiel Rick and Morty: Virtual Rick-ality für die HTC Vive und Oculus Rift.