Trine 5 angekündigt: 2023 kehrt eine hochgelobte Fantasy-Reihe zurück

Trine 5 wurde enthüllt und setzt eine beliebte Rätselreihe in schicker Optik fort.

Kaum eine Serie lebt so sehr von ihrer märchenhaften Welt wie Trine. Die Rätsel-Reihe mit dem beeindruckenden Look und den charmanten Helden existiert seit 2009 und konnte mit jedem neuen Teil immer wieder für Begeisterung sorgen. Nun, vielleicht mit Ausnahme von Teil drei, aber das hat das finnische Studio Frozenbyte inzwischen auch selbst eingesehen.

2023 geht die Reise weiter und auch dieses Mal wagen die Entwicklerinnen und Entwickler lieber keine zu waghalsigen Experimente mehr, sondern greifen all die klassischen Stärken auf, für die Trine seit nun mehr 14 Jahren steht.

1:14 Trine 5 wurde enthüllt und zeigt im Trailer seine schicke Märchenwelt samt Gameplay

Darum geht es in Trine 5

Wie in den vier Vorgängern erleben wir in Trine 5: A Clockwork Conspiracy ein weiteres Abenteuer der mittlerweile nahtlos zusammengeschweißten Heldentruppe rund um den Krieger Pontius, dem Magier Amadeus und der Diebin Zoya. Die drei müssen sich diesmal mit einer mechanischen Bedrohung auseinandersetzen, die von einer intriganten Adeligen und ihrem gewieften Mechanikus ausgeht.

Entsprechend führt es die drei Helden diesmal abseits der so typisch magischen und märchenhaften Umgebungen auch in eher futuristische Settings, wie etwa einem Unterwasserkomplex oder einem riesigen Luftschiff. In den Kämpfen kommen ihnen dabei neuerdings sogar mechanisierte Automaten in die Quere, an denen Zoyas Pfeile beispielsweise auch mal abprallen.

Wie gewohnt machen die Kämpfe gegen Handlanger oder Bosse allerdings eher einen kleinen Teil des Spaßes aus. Viel mehr geht es erneut darum, knifflige physikalische Rätsel zu lösen, um die Levelumgebungen in gewohntem 2.5D von links nach rechts zu durchlaufen.

Wie ihr die Rätsel aber genau löst, ist nicht fest vorgeschrieben. Ihr müsst nur die unterschiedlichen Fähigkeiten der drei Helden clever miteinander kombinieren oder euch im Koop mit bis zu drei Freunden auf einen Lösungsweg einigen.

Das macht Trine 5 anders

Trine 5 versucht gar nicht erst, sich außergewöhnlich vom direkten Vorgänger abzuheben. Auf den ersten Blick könnte man fast schon meinen, es handle sich um einen DLC für das vier Jahre alte Trine 4 - zumindest in Sachen Umfang kommt das aber nicht hin, denn Trine 5 soll das bislang größte Spiel der ganzen Reihe werden.

Grafisch macht Trine 5 im Vergleich keine riesigen Sprünge, sieht aber nach wie vor wundervoll aus und strotzt nur so vor Details.

Es gibt auch noch ein paar weitere Neuheiten:

Optische Anpassung: Ihr könnt eure Helden jetzt auch optisch anpassen und so jedem der drei ein ganz eigenes Outfit zusammenstellen.

Ihr könnt eure Helden jetzt auch optisch anpassen und so jedem der drei ein ganz eigenes Outfit zusammenstellen. Leben: Früher konnten Helden unbegrenzt respawnen, wenn es mal tödlich endete. Jetzt werden sie nach dreimaligem Ableben an einen Checkpoint zurückgesetzt.

Früher konnten Helden unbegrenzt respawnen, wenn es mal tödlich endete. Jetzt werden sie nach dreimaligem Ableben an einen Checkpoint zurückgesetzt. Quests: Um besondere Fähigkeiten freizuschalten, muss jeder Held eine einzigartige Aufgabe in einem Levelgebiet erfüllen.

Um besondere Fähigkeiten freizuschalten, muss jeder Held eine einzigartige Aufgabe in einem Levelgebiet erfüllen. Schild: Konnte Pontius früher noch unbegrenzt Feinde abblocken, wird der Schildwall des Ritters nun früher oder später durchbrochen, sollte er zu viele Treffer einstecken.

Konnte Pontius früher noch unbegrenzt Feinde abblocken, wird der Schildwall des Ritters nun früher oder später durchbrochen, sollte er zu viele Treffer einstecken. Skills: Die Heldenriege wird jeweils auch über ein paar neue Fähigkeiten verfügen, die sie im Verlauf freischalten. Beispielsweise darf Amadeus neuerdings explosive Kisten herbeizaubern.

Wie gesagt, wirklich wegweisend sind diese Neuerungen nicht. Auf der anderen Seite hat sich das Studio mit Trine 3 was das angeht aber auch schonmal in die Nesseln gesetzt und bleibt jetzt lieber dabei, das bewährte Konzept gekonnt fortzuführen. Im Sommer 2023 soll das Spiel erscheinen.

Was haltet ihr von der Ankündigung? Freut ihr euch auf Trine 5 oder wären euch mehr echte Veränderungen lieber gewesen? Wir wollen eure Meinungen in den Kommentaren lesen!