5 neue Steam-Hits, die ganz tief unter den Wellen tauchen

Wer gerne gegen den Strom schwimmt, ist hier genau richtig. Wie gewohnt stellen wir euch fünf neue, relativ unbekannte Spiele auf Steam vor, die bei den ersten Spielerinnen und Spielern gut bis super ankommen. Wenn ihr ein Herz für Indies habt, ist vielleicht ein Kandidat für euer neues Lieblingsspiel dabei.

Diesmal mit beinahe grenzenloser Zerstörung, einem Tauchgang des Grauens und einer sehr seltenen Art von Hardcore-Rollenspiel. Lasst uns loslegen!

Abriss

Genre: Physik-Tüftlelei | Release: 5. September 2023 | Preis: 14,99 Euro

1:04 Im Trailer von Abriss ist der Name Programm und selten war Physik so befriedigend

Zugegeben, wir liegen euch mit dem deutschen Spiel ABRISS schon länger in den Ohren. Zu unserer Verteidigung: Es ist einfach so unendlich befriedigend anzuschauen, wenn unsere luftigen Konstruktionen in Feuer und Staub zusammenkrachen.

Inzwischen ist ABRISS mit dem Early Access fertig und als Vollversion erschienen. Das Gameplay ist auf der einen Seite simpel, auf der anderen knifflig: Ihr baut Gebäude auf unterschiedliche Weisen, damit sie bestimmte Level-Elemente zerstören, wenn ihr auf Start drückt. Dann verrichtet die Schwerkraft ihr kompromissloses Werk – und ihr seht händereibend dabei zu.

Trine 5

Genre: Jump&Run | Release: 31. August 2023 | Preis: 29,99 Euro

2:11 Trine 5 zeigt im neuen Trailer, wie viel Spaß das Rollenspiel im Koop machen soll

Langlebig, verträumt, grafisch anspruchsvoll: Besonders letzteres ist eher eine Ausnahme im Genre der Plattformer, die zu großen Teilen eher auf retro Pixellooks setzen. Nicht, dass die nicht auch schön sein können, aber Trine 5: A Clockwork Conspiracy geht visuell einfach die Extrameile.

Ihr springt und rätselt euch abwechselnd mit drei sehr unterschiedlichen Charakteren durch kreative Level, um in der magischen Welt für Ordnung zu sorgen. Wann ihr welchen Held am besten für welche Aufgabe nutzt, liegt an euch. Die Reihe fordert Geschicklichkeit und Grips gleichermaßen heraus.

Under the Waves

Genre: Untersee-Abenteuer | Release: 29. August 2023 | Preis: 29,99 Euro

1:00 Under the Waves: Das Story-Spiel wird wohl verstörender als bisher gedacht

Nein, das ist kein neues Subnautica, obwohl Under the Waves durchaus in dieselbe nasse Kerbe schlägt. Ihr erkundet die Nordsee in einem Taucheranzug oder U-Boot, trefft auf majestätische Unterwasserwesen, kämpft aber auch mit eurer eigenen Psyche.

Stan hat viel Ballast mit sich herumzutragen, nicht nur im wörtlichen Sinne. So treibt euch die Reise erst tief hinab ins kalte Meer, und dann auch in die Untiefen des eigenen Verstandes.

The Matchless KungFu

Genre: Sandbox-Rollenspiel | Release: 30. August 2023 (Early Access) | Preis: 14,79 Euro

2:26 The Matchless KungFu prügelt sich auf den Spuren von Kenshi

Was richtig Deftiges für Hardcore-Rollenspieler und Sandbox-Fans: The Matchless KungFu ist ein Singleplayer-Spiel, das sich von Kenshi inspirieren lässt. Sagt euch auch nichts? Au weia. Das ist wirklich ein extrem komplexes Hardcore-Rollenspiel, das ein enormes Maß an spielerischer Freiheit bietet, dabei aber eher ... speziell aussieht.

The Matchless KungFu setzt auf eine deutlich einladendere Grafik, bleibt in der Prämisse aber gleich: Bitte schön, da habt ihr eine riesige Open World voller beweglicher Zahnrädchen, jetzt macht damit was ihr wollt! Koloniebau à la RimWorld inklusive. Das Kampfsystem setzt ebenfalls auf Freiheit und lässt euch jede erdenkliche Martial Art meistern.

Looper Tactics

Genre: Roguelike-Deckbuilder | Release: 28. August 2023 | Preis: 10,79 Euro

1:07 Looper Tactics mischt Deckbau mit Autobattler

Komisch, irgendwie kommen diese Listen nicht ohne Roguelike oder Deckbuilder aus. Oder beides. Looper Tactics ist beides, mischt das Ganze noch mit Autobattler-Schlachten im Stil von Teamfight Tactics und präsentiert sich bei Steam in einem knalligen, witzigen Grafikstil.

Ihr wendet Karten aus eurem Deck an, das ihr im Laufe der Partie verbessert und erweitert. Schließlich kloppen sich die Monster, für die die Karten stehen, in automatisch ausgeführten Gefechten. Wenn ihr eurem Gegner oft genug auf die Mütze gebt, entscheidet ihr das Match für euch.

Und, habt ihr in der Liste ein mögliches neues Spiel für euch gefunden? Falls ja, welches ist es? Schreibt es gerne in die Kommentare!