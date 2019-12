Wie die China Times (maschinell übersetzt) berichtet, soll die 5-nm-Fertigung des taiwanischen Auftragsfertigers TSMC nicht nur im Plan sein, sondern mit einer Ausbeute (»yield«) von 50 Prozent (die Hälfte aller Chips, die aus einem Silizium-Wafer gewonnen werden, ist funktional) bereits sehr weit fortgeschritten sein.

Zudem sei auch ziemlich sicher, dass AMD seine Zen-4-Prozessoren (vermutlich Ryzen 5000) im 5-nm-Verfahren fertigen lassen wird.

Im Vergleich zum aktuellen 7-nm-Prozess, der beispielsweise bei AMDs Ryzen 3000, Ryzen Threadripper 3000, Epyc Rome und den Navi-GPUs der Radeon RX 5000-Reihe zum Einsatz kommt, biete das 5-nm-Verfahren eine 1,8-fach höhere Transistor-Dichte, wahlweise 15 Prozent höhere Taktraten oder um 30 Prozent reduzierte Leistungsaufnahme - Mischformen daraus sind ebenfalls möglich.

Mit dem Anlaufen der Massenproduktion wird laut China Times bereits im ersten Quartal 2020 gerechnet, nicht zuletzt aufgrund der vermeintlich bereits sehr hohen Chip-Ausbeute von 50 Prozent. Allerdings gibt es im Netz auch kritische Stimmen, die diese Zahlen nicht nur in Frage stellen, sondern als schlichtweg falsch respektive als Fake-News bezeichnen.

So will der Twitter-User @IanCutress aus dem ihm zur Verfügung stehenden Research-Paper ableiten können, dass die 5-nm-Fertigung unmöglich schon so weit fortgeschritten sein kann und stößt in den Kommentaren zu seinem Tweet durchaus auf Zuspruch.

5nm yield at 50%? Fake news. I have the research paper that's being presented on Wednesday. If you scale up the test chips, it's nowhere near that. Under embargo until then, going to write it up.



Double check your sources, come on! Be proper journalists for once.