Neue Nr. 1 auf Twitch: Dieser Streamer hat jetzt mehr Abonnenten als je ein anderer zuvor

Kai Cenat ist mit über 300.000 Abonnenten die neue Nr.1 auf Twitch.

Twitch hat eine neue Nummer Eins: Der Streamer Kai Cenat hat es jetzt geschafft, den Abonnentenrekord von Ludwig Ahrens zu brechen. Mit über 300.000 aktiven Subscribern ist er nun der meist abonnierte Twitch-Streamer aller Zeiten.

Noch nie von Kai Cenat gehört? Kein Problem! Wir erklären euch, wer der neue Shootingstar auf Twitch ist und wie er - trotz einiger Kontroversen - den Rekord brechen konnte.

Das ist der neue König von Twitch

Was war passiert? In den Vereinigten Staaten und in Kanada wird jeden Monat der Black History Month gefeiert, um den Leistungen der afroamerikanischen Bevölkerung Tribut zu zollen.

Anlässlich dieser Feierlichkeiten hat der schwarze Streamer Kai Cenat einen sogenannten Subathon abgehalten, ein Neologismus aus Subscriber und Marathon. Für jeden neuen Abonnenten verlängert sich die Zeit seines Streaming-Marathons um eine gewisse Zeit.

Sein Ziel war es, 300.000 Abonnenten zu erreichen und damit den alten Rekord des Streamers Ludwig Ahrens (283.066 Abonnenten) aus dem Jahr 2021 einzustellen - und dies gelang ihm am 28. Februar, dem letzten Tag des Black History Months.

Für sein Event organisierte der Streamer diverse ausgefallene Aktionen. So lud er etwa zwei professionelle Schwertkämpfer in mittelalterlicher Rüstung ein, die sich in seiner Wohnung duellierten:

Der Subathon war jedoch mehrmals am Rande des Scheiterns - und das nicht, weil die Leute zu wenig abonnierten. Wegen diverser Skandale und Regelverstöße stand der Streamer mehrmals kurz vor einer Sperre.

So fiel ein Freund von Kai wegen homophober Äußerungen negativ auf und der Streamer selbst war in sexuelle Handlungen während seiner Liveübertragung verwickelt, bei denen eine Freundin des Streamers ihre Hand in seine Hose steckte. Kai Cenat selbst behauptet, lediglich eine Oberschenkelmassage bekommen zu haben.

Offenbar hat Twitch hier beide Augen ganz fest zugedrückt, denn viele andere Streamer wurden bereits für deutlich harmlosere Aktionen gesperrt.