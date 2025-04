Erst klatscht nur Mama, dann jubelt das Internet: Twitch-Zaubershow wird zum viralen Hit

Der Nachwuchszauberer mühte sich auf Twitch 80 Minuten lang ab - doch die Zuschauer blieben zunächst aus.

Ein junger Nachwuchszauberer gibt alles, doch der Publikumserfolg bleibt (vorerst) aus: Auf Twitch hat ein Streamer eine 80-minütige Magieshow präsentiert, die trotz aller Bemühungen nur fünf Zuschauer anlockte – darunter seine eigene Mutter.

Doch dieses bittersüße Beispiel von unerschütterlicher Leidenschaft ist, dank Reddit, nachträglich doch noch zum Hit geworden.

Magische Show vor Mini-Publikum

Der Streamer mit dem passenden Namen MvmIllusionist gab auf Twitch sein Bestes und zeigte eine vollständige, 80-minütige Zaubershow. Das auf Reddit geteilte Video zeigt das große Finale seiner Performance, bei der er einen Trick mit einem spitzen Metallstab und einer Papiertüte vorführt.

Der Clip endet mit einer theatralischen Verbeugung – vor praktisch leeren virtuellen Rängen. Nur seine Mutter, die hinter der Kamera sitzt, klatscht Beifall.

Was als übersehene Twitch-Übertragung begann, entwickelte sich auf Reddit zu einem viralen Hit. Der Beitrag im Subreddit r/LivestreamFail, das normalerweise peinliche Momente oder Kontroversen von bekannten Streamern zeigt, sammelte über 2.400 Upvotes und zahlreiche positive Kommentare; der Clip auf Twitch wurde knapp 100.000 Mal aufgerufen.

Viele Nutzer zeigten sich berührt von der Hingabe des Zauberers:

Kein Drama-Bullshit. Keine Übersexualisierung. Kein politischer Aufreger. Keine kriminellen Aktivitäten. Ist diese Art von Inhalt überhaupt noch erlaubt? - Libertarian4lifebro

- Libertarian4lifebro Das bricht mir irgendwie das Herz, aber auf eine gute Art und Weise. Seht ihr, dafür ist Twitch da! - t40r

- t40r Hell yeah dude - jdoit

- jdoit Mehr wirklich unterhaltsame Beiträge wie diese von kleineren Streamern! - no_one_knows-anymore

Aber vielleicht liegt ja genau darin der wahre Zauber: nicht in Kartentricks und spitzen Metallgegenständen in Papiertüten, sondern in der unbeirrbaren Leidenschaft eines Künstlers, der einfach weitermacht, egal, ob ihm jemand zusieht oder nicht. Und am Ende hat seine kleine Zaubershow ja doch noch das Publikum gefunden, das sie verdient – nur eben nicht auf Twitch, sondern auf Reddit.