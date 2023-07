Twitter heißt jetzt X - und selbst die Gaming-Branche macht sich drüber lustig

Twitters plötzliche Umbenennung schlägt Wellen, auch in der Gaming-Welt.

Ob sich der Name X wirklich im alltäglichen Sprachgebrauch durchsetzt? Oder ignorieren wir alle kollektiv die Umbenennung und sagen weiter Twitter dazu? Wird sich zeigen. Die Gaming-Branche hat jedenfalls gerade einen Heidenspaß daran, sich über Elon Musks neuestes Manöver lustig zu machen.

So reagieren Entwicklerstudios und Co. auf X

Für Xbox ist es natürlich ein Heimspiel, Microsoft belässt es ganz lässig beim Tweet mit einem einzigen Buchstaben, die Kommentare x-en fleißig weiter.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Kreativer zeigt sich InXile Entertainment (Wasteland 3). Denen wurde offenbar das X aus dem Studionamen geklaut und durch den blauen Twitter-Vogel ersetzt. Mysteriös!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ubisoft dagegen lässt sich weniger vom Namen X selbst inspirieren, sondern vom Design des neuen Logos. Das Studio zeigt sein eigenes Rebranding des Ubisoft-U. In den Kommentaren wird allerdings zurückgeschossen: »Schade, dass es nach 30 Tagen Inaktivität gelöscht wird«, schreibt ein User und spielt damit auf die Account-Löschungen des Studios an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Fans von Kingdom Hearts haben seit der Umbenennung ganz besonders viel Spaß auf Twitter. Sucht mal nach dem Spieletitel, euch erwartet eine herrliche Meme-Show - denn in der Reihe spielt eine Organisation XIII mit Anführer Xehanort eine wichtige Rolle.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Und auch Quantic Dream (Heavy Rain, Detroit: Become Human) klinkt sich in die augenzwinkernde Reihe ein. Das »Press X to doubt« aus ihrem Spiel L.A. Noire ist längst zum Meme geworden und passt jetzt natürlich zur Situation. Anlässlich des Rebrandings teilen sie außerdem eine knallharte Entscheidung aus Detroit: Become Human:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Gaming-Branche lacht drüber, viele X-Nutzer wollen von der überraschenden Namensänderung am liebsten gar nichts wissen oder sie direkt rückgängig machen - wie bewertet ihr persönlich die Umbenennung? Findet ihr das neue Logo gelungen? Sagt ihr Twitter, egal was Musk beschließt, oder habt ihr euch direkt an X gewöhnt?