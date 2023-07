Ubisoft erklärt Account-Löschungen: Ihr müsst keine Angst um eure digitalen Spiele haben

Geld spielt eine Rolle: Wenn ihr Spiele gekauft habt, dann bleibt euer Ubisoft Account erhalten.

Pfeift die Hunde zurück, löscht die Fackeln und packt die Mistgabeln ein. Vor einigen Tagen machte die Meldung die Runde, dass Ubisoft inaktive Accounts samt darin enthaltener Spiele nach einigen Jahren löscht. Auch wir haben darüber berichtet.

Unter der Meldung habt ihr eifrig diskutiert und euch zurecht gefragt, ob soetwas überhaupt einfach so rechtens ist oder welche Kriterien für solche Löschungen gelten. Wir haben bei Ubisoft nachgefragt, was an den Löschungen dran ist - und eine ausführliche Antwort bekommen, die wir hier für euch aufdröseln.

»Wir haben dafür strenge Regeln«

In einem Statement hat uns Ubisoft versichert, das Benutzerkonten keineswegs einfach so gelöscht werden. Dem Publisher zufolge gelten hier strenge Regeln. So würden vor der Löschung eines Kontos vier Punkte ganz genau angeschaut:

Die Aktivität eines Kontos seit seiner Erstellung.

seit seiner Erstellung. Die Spielebibliothek des Kontos : Accounts mit gekauften Spielen können nicht gelöscht werden.

: Accounts mit gekauften Spielen können nicht gelöscht werden. Die Dauer der Inaktivität eines Kontos: Also die Zeit seit dem letzten Login in einen Ubisoft-Service (auch durch Ubisoft-Spiele auf Steam). Nur Accounts, die älter als vier Jahre sind, kommen für eine Löschung infrage.

eines Kontos: Also die Zeit seit dem letzten Login in einen Ubisoft-Service (auch durch Ubisoft-Spiele auf Steam). Nur Accounts, die älter als vier Jahre sind, kommen für eine Löschung infrage. Die Existenz eines aktiven Abonnements auf einem Account.

Das heißt, damit ein Konto gelöscht wird, müssen schon mehrere Faktoren zusammenkommen. Ihr müsst über 1461 Tage inaktiv gewesen sein, dürft kaum gespielt haben und auch kein Echtgeld in euer Konto investiert haben (beispielsweise durch einen Spielekauf). Nur dann käme euer Konto überhaupt für die Löschung infrage.

Da dies auf die meisten von euch sehr wahrscheinlich nicht zutrifft, könnt ihr nun beruhigt aufatmen. Sollte dennoch eine Löschung anstehen, macht das Ubisoft nicht einfach so, sondern warnt euch per Mail vor. 30 Tage vorher werdet ihr aufgefordert, euer Konto zu reaktivieren. Nur wenn ihr dann nicht handelt, ist das Konto wirklich endgültig über den Jordan.

Warum löscht Ubisoft überhaupt Konten?

Ubisoft begründet diese Maßnahmen mit den Vorgaben der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Die sieht vor, dass Unternehmen eure Daten nicht einfach ewig behalten können, solltet ihr über längere Zeit hinweg inaktiv sein. Man nennt das auch das Recht auf digitales Vergessenwerden. Der Such-Gigant Google löscht daher beispielsweise inaktive Accounts nach zwei Jahren.

Accounts mit gekauften Spielen zu löschen, würde übrigens auch gegen Gesetze verstoßen. Eure Ubisoft-Bibliothek ist also sicher.