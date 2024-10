Extraction 3 auf Netflix: Zum neuen Actionfilm mit Chris Hemsworth gibt's jetzt erste Infos

Tyler Rake (Chris Hemsworth) schaut hier bestimmt in seine weiterhin actiongeladene Zukunft. Bildquelle: Netflix

Eine 21-minütige Action-Szene im Gefängnis ohne einen einzigen Kamerawechsel!

Damit haute Extraction 2 seine Fans letztes Jahr auf Netflix regelrecht vom Hocker und übertraf sich damit sogar noch selbst. Der erste Teil beeindruckte nämlich 2020 schon mit einer fast 12-minütigen One-Shot-Einstellung.

Jetzt geben die Regisseur-Brüder Anthony und Joe Russo in einem exklusiven Interview mit Collider erste Details zum dritten Film der Reihe mit Thor-Star Chris Hemsworth bekannt.

Aktuell arbeiten die Russo-Brüder intensiv an der Geschichte des neuen Tyler-Rake-Projekts und die Dreharbeiten sollen 2025 starten. Konkret sagt Joe Russo:

»Wir sind gerade mitten in der Arbeit an dieser Geschichte. Wir arbeiten hart daran. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr mit der Produktion beginnen können. [...] Es wird definitiv nächstes Jahr gedreht. Ich bin nur zurückhaltend, weil es so mehr Spaß macht.«