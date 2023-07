Zu lange inaktiv? Ubisoft löscht offenbar Account und Spiele - aber ihr könnt das ganz einfach verhindern

Höchste Zeit, sich mal wieder bei Ubisoft Connect anzumelden!

Ihr habt euch schon lange nicht mehr mit eurem Ubisoft-Konto angemeldet? Dann solltet ihr das schleunigst nachholen. Denn wie sich gerade herausstellt, werden offenbar komplette Accounts und damit deren Spiele gelöscht, wenn die über einen zu großen Zeitraum inaktiv bleiben.

Wieso Ubisoft euer Konto löschen kann

Was ist passiert? Auf Twitter macht aktuell ein Beitrag des Users AntiDRM die Runde, der von einer möglichen Account-Löschung selbst betroffen ist. Demnach hat er eine Mail von Ubisoft erhalten, die vor der Auflösung des Kontos warnt - eine weitere Reaktion des Ubisoft-Supports bestätigt dieses Vorgehen:

Uns ist aufgefallen, dass du dein Ubisoft-Konto nicht nutzt [...]. Wir haben den Account zeitweise deaktiviert und werden ihn in Übereinstimmung mit unseren Geschäftsbedingungen in 30 Tagen permanent löschen. Möchtest du dein Konto behalten, kannst du die Löschung verhindern, indem du unten auf den Cancel Butten klickst.

Wie verhindere ich die Löschung von Account und Spiele?

Die Lösung ist denkbar einfach: Um zu verhindern, dass Ubisoft euren Account mit all dessen Spiele löscht, müsst ihr euch einfach mit eurem Konto anmelden. Diese Info stammt vom offiziellen Ubisoft-Account persönlich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

In den Kommentaren unter dem Beitrag hagelt es aber natürlich ordentlich Kritik. Die Praxis ist zahlreichen Usern nämlich gar nicht bewusst und auch für die Maßnahme an sich haben die meisten kein Verständnis. Dass man wohl nur per Mail, die leicht im Spam-Ordner landen kann, darauf hingewiesen wird, ist für viele ebenso absolut unzureichend.

Wie lang genau man sein Ubisoft-Konto vernachlässigen muss, damit es gelöscht wird, ist ebenfalls nur bedingt ersichtlich. PCWorld berichtete schon mal über einen ähnlichen Fall, aus dem sich ableiten lässt, dass ihr mindestens vier Jahre lang nicht mehr in euren Account geschaut haben muss. Allerdings stammt diese Info von 2021.

Was haltet ihr von der kontroversen Maßnahme von Ubisoft zu lange inaktive Konten mitsamt ihrer Spiele zu löschen? Wann habt ihr das letzte Mal bei Ubisoft Connect reingeschaut? Und um vielleicht noch auf ein anderes Thema zu sprechen zu kommen: Wie gut haben euch die letzten Spieler des Publishers gefallen und auf welches kommende freut ihr euch am meisten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!