Assassin's Creed Red: Hat sich Ubisoft gerade beim Release des Japan-Teils verplappert?

0:28 Assassin's Creed: Codename Red schickt euch im Trailer nach Japan - mit Katana!

Zwar wird das am 12. Oktober 2023 erscheinende Assassin's Creed Mirage in puncto Gameplay an vielen Stellen zu den Wurzeln der Serie zurückkehren. Wer deshalb aber glaubt, dass sich die Meuchelmörder-Reihe deshalb von den großen Open-World-Rollenspielen abwendet, irrt sich.

Mit Assassin's Creed: Codename Red wurde vor einigen Monaten schon der nächste Serieneintrag angekündigt, der sich wieder an Origins, Odyssey und Valhalla orientieren soll. Und trotz der mehr als knappen Infolage rund um AC Red könnte der Release schon deutlich früher erfolgen, als bislang angenommen wurde.

Verräterischer LinkedIn-Post

Die Quelle der neuen Infos ist zur Abwechslung mal kein Twitter- oder Reddit-User, sondern Ubisoft selbst in Person von Arisa Lagunzad, ihres Zeichens tätig in der Abteilung Business Development & Brand Partnership beim französischen Publisher. Die verfasste bei LinkedIn einen Post, in dem sie nach Werbepartnern für das neue Assassin's Creed sucht.

Die englische Übersetzung ihres Beitrags sprach ursprünglich vom größten Blockbuster 2024. Ursprünglich deshalb, weil diese Angabe inzwischen entfernt wurde. Blöd nur, dass Lagunzad ihr japanisches Original nicht auch überarbeitet hat. Übersetzt ist dort nämlich noch immer zu lesen:

Wir sind auf der Suche nach Sponsoren für dieses Action-Rollenspiel, das nächstes Jahr erscheinen wird.

Als offizielle Bestätigung seitens Ubisoft darf das natürlich nicht gewertet werden. Es ist aber durchaus vorstellbar, dass Arisa Lagunzad in ihrer Position derlei Angaben nicht ohne Vorwissen tätigt.

Was ist bereits zu Assassin's Creed Red bekannt?

Bevor wir euch mit dieser groben Release-Hoffnung in den Tag entlassen, hier noch ein paar weiterführende Artikeln mit weiteren Infos, die bereits zum Japan-Ableger und zur Zukunft der gesamten Assassin's-Creed-Reihe bekannt sind:

Wie steht ihr zu Assassin's Creed: Codename Red? Freut ihr euch bereits auf eine neue Open World im feudalen Japan? Welche Wünsche habt ihr für das Spiel? Und natürlich müssen wir auch auf das Franchise als Ganzes blicken: Kann euch Assassin's Creed überhaupt noch hinter dem Ofen hervorlocken? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!