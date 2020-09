Ubisoft zeigt im September neben Watch Dogs Legion & Rainbow Six zwei neue Spiele

Erst im Juli 2020 hielt Ubisoft die erste digitale Messe mit dem Namen »Ubisoft Forward« ab und kündigte dort Far Cry 6 an. Bereits Mitte September startet die zweite. Jetzt erklärt das Studio, wie die ablaufen wird. Und wir haben uns angesehen, mit welchen Spielen ihr rechnen könnt.

Alles, was ihr wissen müsst

Wann geht's los?

Die zweite Ubisoft Forward startet am 10. September um 20 Uhr. Zuerst gibt es ein Matchup in Brawlhalla zusammen mit dem News-Team des Studios. Außerdem kommen die Entwickler von For Honor, The Division 2, Ghost Recon: Breakpoint und Roller Champions zu Wort.

Um 21 Uhr startet dann das Haupt-Event, das ungefähr eine Stunde dauern soll.

Welche Spiele gibt's zu sehen?

Vier Titel bestätigt Ubisoft direkt in der Ankündigung. Zu folgenden Spielen erfahren wir am 10. September auf jeden Fall mehr:

Ebenso verspricht das Team eine Reihe von Überraschungen, geht jedoch nicht weiter darauf ein, um was es sich bei diesen handeln könnte. Es wäre möglich, dass es neues zu Beyond Good & Evil 2 gibt oder dem Piratenabenteuer Skulls & Bones. Von beiden hat man schließlich schon länger nichts mehr gehört. Rayman könnte ebenso einen Auftritt haben, immerhin feierte die Serie am 1. September ihren 25. Geburtstag.

Ubisoft erklärt zudem, dass man nach der Main-Show zwei bisher unbekannte Spiele vorstellen wird. Einige jüngste Leaks behaupten, dass es sich bei einem von beiden um ein Reboot von Prince of Persia handeln wird.

Wo kann ich den Stream ansehen?

Kostenlose Ingame-Items

Im Laufe der Veranstaltung könnt ihr zudem - wie bereits auf der ersten Ubisoft Forward - Belohnungen für einige Spiele erhalten. Je länger ihr schaut, umso mehr bekommt ihr:

10 Minuten: 3 XP-Boost-Tickets für For Honor

3 XP-Boost-Tickets für For Honor 20 Minuten: Refract Bacon für Hyper Scape

Refract Bacon für Hyper Scape 30 Minuten: Year 5 Events Charm für Rainbow Six: Siege

Year 5 Events Charm für Rainbow Six: Siege 40 Minuten: Ubisoft Forward-Maske für Watch Dogs Legion

Auf der offiziellen Website findet ihr die komplette Event-Beschreibung.

Gerade verschenkt Ubisoft ein Spiel: The Division bekommt ihr gerade komplett kostenlos, wir verraten euch, wie.