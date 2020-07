Ubisoft Forward: Alle Trailer & Videos in der Übersicht

Ubisoft Forward, die hauseigene Online-Messe von Ubisoft, ist vorbei - und hatte so einiges im Gepäck. Es gab erstes, offizielles Gameplay zu Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 wurde angekündigt und wir kennen jetzt endlich das Releasedatum von Watch Dogs Legion.

Bei so vielen Infos geht der Überblick schnell verloren. Wir haben deswegen sämtliche Trailer und Gameplay-Videos für euch in eine Übersicht gepackt. Falls ihr direkt zu einem bestimmten Spiel springen wollt, bitteschön:

Alle Trailer & Gameplay-Videos der Ubisoft Forward

AC Valhalla: Erstes echtes Gameplay

Endlich konnten wir Wikinger-Assassine Eivor in Aktion sehen. Nachdem viele Fans von dem ersten In-Engine-Trailer ohne echte Spielszenen enttäuscht wurden, zeigte Ubisoft jetzt sechs Minuten neues Gameplay. Wir konnten den Titel bereits ausführlich anspielen: Hier findet ihr unser etwas ernüchterndes Fazit zu Assassin's Creed Valhalla. Das komplette Gameplay-Video seht ihr hier:

Far Cry 6: Zwei Trailer zu Setting & Bösewicht

Zur offiziellen Ankündigung des nächsten Far Cry gab es gleich zwei Render-Trailer. Im ersten wird das stark an Kuba erinnernde Insel-Setting namens Yara gezeigt

Im zweiten Trailer werfen wir einen ersten Blick auf den neuen Gegenspieler, der von Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian) verkörpert wird. Der Diktator von Yara bereitet seinen Sohn Diego (hinter den manche Fans einen jungen Vaas Montenegro vermuten) darauf vor, ihm eines Tages nachzufolgen - mit brutalen Methoden:

Watch Dogs Legion: Trailer & Gameplay

Ein Cinematic-Trailer zeigt, wie hochpolitisch das Setting in Watch Dogs Legion ausfällt. Das Spiel will euch extreme Freiheit bieten - ihr könnt praktisch alle NPC der Open World übernehmen und steuern. Wie diese ungewöhnliche Idee klappt, lest ihr in unserer Preview zu Watch Dogs Legion.

Gratis-Aktion: Ihr könnt euch übrigens den Vorgänger Watch Dogs 2 gerade kostenlos holen, wenn ihr schnell seid. Dazu müsst ihr euch mit eurem Ubisoft-Account auf der offiziellen Website anmelden.

Den Cinematic-Trailer zu Watch Dogs 3 gibt's direkt hier:

Auch zum Releasedatum gab es neue Infos: Watch Dogs Legion erscheint Ende Oktober 2020. Außerdem veröffentlichte Ubisoft ein Video, in dem das Gameplay näher vorgestellt wird. Darin seht ihr verschiedene Charaktere, die alle eigene Skills mitbringen. Wie bereits erwähnt: Ihr könnt quasi in jede Figur hineinschlüpfen und ihre Rolle übernehmen.

Hyper Scape: Trailer zur Open Beta

Passend zum Start der Open Beta gab es einen neuen Gameplay-Trailer zu Hyper Scape. Mit den Multiplayer-Shooter will Ubsioft in Battle Royale einsteigen. Falls ihr kostenlos selbst reinschauen wollt: So kommt ihr an den Beta-Zugang.

Außerdem gab es einen neuen Cinematic-Trailer, das Video zur düsteren Mega-City seht ihr hier:

Ghost Recon Breakpoint: Trailer zu KI-Teammates

Einen ersten Eindruck zu den neuen KI-Kameraden, die ihr selbst erstellen und anführen könnt, seht ihr in diesem Trailer:

Just Dance: Trailer zur virtuellen Gala

Auch Just Dance hat einen neuen Trailer, der die »Virtual Gala« vom 23. Juli bis 13. August ankündigt. In dieser Zeit gibt es sechs neue Songs.

Stream verpasst? Kein Problem!

Ihr hattet gestern keine Zeit oder wollt einfach nochmal den kompletten Stream anschauen? Dann schaut gerne einfach auf unserem Youtube-Kanal vorbei!