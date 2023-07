Assassin's Creed Mirage wird als erstes AC seit 6 Jahren kein Service-Spiel

Welche Inhalte hält AC Mirage nach dem Release für uns parat? Gar keine!

Assassin's Creed lag schon seit jeher am Puls der Zeit und nahm von DLCs bis hin zu dauerhaftem Service jede Bezahl-Möglichkeit der letzten Jahre mit. Mit Assassin's Creed Mirage will das Team aber nun zurück zu den Wurzeln und das gilt auch für die Unterstützung nach dem Release.

Wie die Entwickler Stephane Boudon, Jean-Luc Sala und Sarah Beaulieu in einem AMA auf Reddit bestätigten, wird Assassin's Creed Mirage weder groß DLCs erhalten, noch nach der Veröffentlichung maßgeblich unterstützt werden. Das Spiel soll am 12. Oktober erscheinen.

Im Detail beantwortete Stephan Boudon die Frage eines Users, der wissen wollte, ob das Wiederholen von Missionen nach dem Release noch eingebaut wird. Darauf antwortete Boudon:

Zur Zeit gibt es keine Pläne für DLCs oder umfangreiche Unterstützung nach dem Release von Mirage.

Keine neuen Inhalte für Mirage?

Natürlich sichert sich Boudon mit einem Zur Zeit etwas ab, immerhin können sich Pläne ändern. Fragt mal Lando Calrissian. Allerdings erscheint es bei einer so großen Serie wie Assassin's Creed eher unwahrscheinlich, dass nicht im Vorfeld schon ziemlich präzise Vermarktungs-Pläne existieren.

Sollte es dabei bleiben, wird Mirage das erste Assassin's Creed seit sechs Jahren ohne umfangreiche Unterstützung nach Release. Mit Origins richtete Ubisoft die Serie das erste Mal auf längerfristige Unterstützung aus und setzte entsprechend auch auf viele Rollenspiel-Mechaniken, die in Mirage ebenfalls wieder abgeschafft werden.

Keinen einzigen DLC gab es für ein Assassin's Creed übrigens nicht mehr seit dem allerersten Teil vor über 16 Jahren.

Komplett verzichtet Mirage auf kostenpflichtige Zusatzinhalte übrigens nicht. Ihr könnt das Spiel beispielsweise auch in der Deluxe Edition kaufen und erhaltet dadurch für zehn Euro mehr ein Deluxe-Paket, in dem ihr eine besondere von Prince of Persia inspirierte Montur finden könnt.

Was ist eure Meinung zu dieser Ankündigung und dem Spiel selbst? Freut ihr euch darauf, dass Assassin's Creed in Sachen DLCs in Erinnerungen schwelgt und sich wieder in eine Zeit begibt, die lange hinter uns liegt? Oder wünscht ihr euch das Spielkonzept aus Odyssey oder Valhalla zurück, die für sich ganz eigene Stärken mitbrachten? Schreibt es in die Kommentare!