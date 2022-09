Ubisoft Plus kostenlos: 7 Spiele-Tipps der Redaktion, die ihr stressfrei durchspielen könnt

Kennt ihr das, wenn euch zu viel Auswahl überfordert? Wenn es zu viele verschiedene Eissorten, zu viele spannende Urlaubsorte auf der Welt und zu viele Hobbys gibt, denen ihr euch widmen wollt? Anstatt sich dann für eines zu entscheiden, überlegt ihr lange herum, versucht panisch so viel wie möglich mitzunehmen und könnt vor lauter Stress nichts davon wirklich genießen? Tia, dann geht es euch so wie mir.

Das gleiche Problem gibt es aktuell bei Ubisoft Plus. Der Abo-Service versorgt euch mit nahezu allen Ubisoft-Titeln – und ist gerade kostenlos! Für einen Monat könnt ihr also den süßen Duft von Gratis-Spielen erhaschen. So ein Monat ist aber schneller vorbei als man meinen mag und die dutzenden Titel, die ihr euch vorgenommen habt, nehmen einfach zu viel Zeit in Anspruch.

Damit ihr nicht in dieses Dilemma geratet, haben wir die Redaktion gefragt, welche 7 Spiele ihr ganz entspannt und stressfrei durchzocken könnt. Vielleicht ist ja der ein oder andere interessante Titel für euch dabei!

Splinter Cell: Blacklist

Alexander Bernhardt: Es gibt keine Ubisoft-Reihe, bei der ich mich über einen neuen Ableger mehr freuen würde. Seit neun deprimierenden Jahren kam kein neues Splinter Cell! Mein einziger Trost war seitdem, Sam Fisher in Rainbow Six: Siege zu spielen (mit Ghost Recon kann ich nicht so viel anfangen). Wobei das nicht ganz stimmt. Mein anderer Trost ist es, Blacklist alle paar Jahre wieder anzuschmeißen und mich voll wehmütiger Freude durch die Level zu schleichen.

Splinter Cell: Blacklist hat also einen besonderen Platz in meinem Herzen wie ihr merkt. Aber es gibt auch einen guten Grund, wieso ihr gerade jetzt in diesem kostenlosen Monat zum Titel greifen sollt: der Multiplayer-Modus. Im Koop meuchelt es sich nämlich noch viel besser! Diesen Spaß könnt ihr aber nur noch bis zum 1. Oktober genießen, danach schaltet Ubisoft nämlich die Multiplayer-Server einiger Titel ab - unter anderem Splinter Cell: Blacklist.

Schnappt euch also einen Kumpel, spielt bis Oktober entspannt die Koop-Missionen und dann habt ihr immer noch bis zum 10. Oktober genug Zeit, um die Story-Kampagne zu beenden.

Assassin’s Creed Origins

Peter Bathge: 80 Stunden braucht ihr maximal, um Ägypten abzugrasen, dann ist Assassin’s Creed Origins komplett ausgespielt und ihr habt jedes klitzekleine Symbol von der riesigen Ingame-Karte getilgt. Aber was macht das für einen irren Spaß!

The Witcher 3 stand überdeutlich Pate für das Open-World-Abenteuer, dazu kommen ein verzweigter (aber kaum einflussreicher) Talentbaum und haufenweise Items, die es auszurüsten und gegeneinander auszutauschen gilt. Weil gleichzeitig der Fokus auf minutiös geplante Attentate und Stealth wie in Unity verloren ging und Ubisoft zugunsten von mehr Open-World-Chaos sowie dem actionreichen Ausräuchern Dutzender Feindlager das Spektakel linearer, durchgeskripteter Missionen zurückfuhr, fühlten sich viele Hardcore-Fans von Assassin's Creed wie im falschen Film.

Ich jedoch empfand den Genre-Wechsel damals als erfrischend und Protagonist Bayek gehört zu meinen Top 3 der AC-Helden. Besonders die kleinen Geschichten in den Nebenmissionen haben mich positiv überrascht, weil sie mal superwitzig, mal tieftraurig sind. Und das Antike Ägypten sah wohl noch nie so fantastisch, lebendig und abwechslungsreich aus wie hier. Also außer vielleicht in der Realität vor über 2.000 Jahren.

Rayman 3: Hoodlum Havoc

Rayman 3: Hoodlum Havoc HD-Remake - Screenshots ansehen

Mary Marx: Ich erinnere mich noch gut daran, wie begeistert ich von dem 3D-Cover der Rayman 3-Box war und wie viele Stunden ich mit diesem Spiel verbracht habe, um jeden Zentimeter nach Kleinlingen oder anderen Geheimnissen abzusuchen. Entsprechend schockiert war ich, dass man (laut How long to beat) gerade mal zwischen acht und 16 Stunden braucht, um Rayman 3 durchzuspielen und wohl eines der witzigsten und besten Jump&Runs nochmal zu erleben oder endlich nachzuholen. Dabei schwankt der Humor zwischen erwachsenen Anspielungen, etwas Grusel und vielen Albernheiten. Ich weiß bis heute nicht, was ich von den Kommentaren der Knaare halten soll…

Viele von euch werden vermutlich jetzt schon in die Kommentare gescrollt sein und ihre unbändige Liebe für Rayman 2 bekunden. Und ja, der war auch gut! Aber bis heute lösen die kreativen Bosskämpfe aus Rayman 3 bei mir einfach mehr Gefühle aus als diese furchtbaren Raketenritte des Vorgängers. Das Schöne ist ja: Bei so einer geringen Spielzeit könnt ihr locker auch beide Teile spielen und euch dann entscheiden, welchen ihr besser findet.

Anno 1800

Kevin Nielsen: Anno 1800? Durchspielen? Ich höre schon die Skepsis und sehe die fragenden Gesichter direkt vor mir. Anno 1800 ist natürlich ein Endlossspiel und eigentlich gibt es kein richtiges Durchspielen, das ist mir bewusst.

Dennoch lässt sich durchaus ein Durchspielen von Anno 1800 definieren. An dieser Stelle setze ich das Freischalten und Erbauen von allem, was in Anno 1800 möglich ist, als Durchspielen gleich. Andere könnten schon das Erreichen der Neuen Welt als Durchspielen ansehen.

Das »Abschließen« von Anno 1800 ist somit vor allem eine Frage der eigenen Parameter. Entsprechend bietet der Gratismonat von Ubisoft Plus genug Zeit, um Anno 1800 durchzuspielen und den Aufbau-Hit in Gänze zu erleben. Das sogar in seiner vollen Stärke, denn es handelt sich bei der Edition von Ubisoft Plus um die Visionärsausgabe von Anno 1800. Also die Komplettedition mit allen bisherigen Season Pässen und deren Inhalten.

Die Siedler 7

Fabiano Uslenghi: Ja, Siedler ist für viele aktuell ein rotes Tuch. Aber vergessen wir doch einfach mal ein wenig die Verfehlungen der heutigen Zeit und werfen einen Blick zurück. Manch Siedler-Fan würde sicherlich eher zu Klassikern wie Siedler 2 oder 4 raten. Doch ich will euch für diesen Artikel Siedler 7 mit aller Wärme ans Herz legen. Denn Siedler 7 ist der bislang modernste Teil der Reihe, der sich noch als reines Aufbauspiel begreift. Während Die Siedler 5 und 6 bereits in die RTS-Fallen getappt sind, hat der geplante Nachfolger zu Die Siedler 7 sogar so viel Wut auf sich gezogen, dass das Spiel gar nicht mehr wirklich zur Reihe gehört.

Und aktuell scheint es fast so, als würde das neue Siedler sich in diesem Bereich kaum besser schlagen. Ein Aufbauspiel wird das nämlich nicht. Aber ach, ich hab ja gesagt, wir wollen die Gegenwart vergessen. Also zurück zu Die Siedler 7. Das Aufbauspiel mutet nicht immer wie ein klassisches Siedler an, aber mit seinen Sektoren und Siegbedingungen spielt es sich trotzdem ebenso strategisch anspruchsvoll wie abwechslungsreich und findet dabei immer wieder Wege, sogar Schönbauern ein wenig kreative Freiheit zu lassen.

Vor allem hat Die Siedler 7 sogar noch eine klassische Einzelspieler-Kampagne. Hier wird mit viel verträumten Charme eine herzliche Geschichte rund um das Königreich Tandrien und seiner Suche nach einer neuen Königin erzählt. Nutzt den kostenlosen Monat also unbedingt, um euch einige Stunden lang mit diesem entspannten Aufbauspiel bei Laune zu halten und ein wenig an bessere Siedler-Zeiten zurückzudenken.

Valiant Hearts

Phil Elsner: Der Erste Weltkrieg wird in Spielen ja meistens wie ein Michael-Bay-Film inszeniert: Viel Pathos, Massenschlachten, Explosionen, Hauptsache die Inszenierung stimmt. Aber den menschlichen Schicksalen tragen nur wenige Titel wirklich Rechnung. Eine der wenigen großen Ausnahmen ist Valiant Hearts: The Great War - und genau deshalb solltet ihr euch unbedingt die sechs bis acht Stunden Zeit nehmen, um dieses ganz besondere Spiel durchzuzocken. Zugegeben, Valiant Hearts verlangt euch kein gutes Aim oder besondere Reaktionsschnelligkeit und auch kein großes taktisches Geschick ab. Es ist spielerisch in vielerlei Hinsicht sogar recht anspruchslos.

Dafür erlebt ihr hier eine einzigartige und extrem gefühlvolle Story rund um den Schrecken des Krieges, Familie, Liebe, Heldenmut und Verzweiflung. Ich will aus Spoilergründen gar nicht weiter ins Detail gehen, aber für mich steht definitiv fest: Valiant Hearts erzählt eine der schonungslosesten Geschichten über Menschen, die dem Krieg nicht entrinnen können, die ich je erlebt habe. Und hat mich dabei zu Tränen gerührt. Es ist aufrüttelnd, spannend, emotional und falls ihr es bisher nicht gespielt habt, werft den Gratis-Download an, ihr werdet es nicht bereuen.

Übrigens ist aktuell ein Nachfolger in Arbeit, auch wenn der nur als Teil des Netflix-Abos erscheint:

13 0 Mehr zum Thema Netflix macht Ubisoft-Titel exklusiv verfügbar

Assassin’s Creed Odyssey

Christian Schwarz: Was? Assassin’s Creed Odyssey in nur einem Monat durchspielen und das soll auch noch »entspannt« sein? Ja – wenn ihr so tickt wie ich!

So begab es sich im Jahre des Herrn 2020, dass ich endlich den Ausflug ins Ägypten von Assassin’s Creed Origins unternahm, den ich schon viel zu lange vor mir herschob. Warum? Ich wollte im Spiel so tief versinken wie ein unachtsamer Wanderer in gefährlichem Treibsand. Ich wollte mir Zeit lassen und mich nur auf dieses Spiel konzentrieren. Nach gut 80 Stunden war ich durch und tief beeindruckt von dieser intensiven, weil sehr konzentrierten Spielerfahrung.

Unmittelbar nach dem Abspann griff ich zu Odyssey und setzte das Spektakel fort! Nach diesmal gut 100 Stunden mit allen Erweiterungen und der Platintrophäe legte ich den Controller zufrieden zur Seite. Zwar wurde mir gerade zum Ende hin die Wiederholung vieler Aufgaben etwas zu viel, aber das gewünschte intensive wie immersive Spielerlebnis hatte ich bekommen.

74 9 Danke, Assassin's Creed: Odyssey! Wegen diesem Spiel habe ich vor Games as a Service keine Angst mehr

Daher meine Empfehlung: Wenn ihr so ähnlich tickt wie ich und ihr Spiele gern »im Tunnel« durchspielt sowie außerdem mit Open Worlds und Assassin’s Creed etwas anfangen könnt, rate ich euch zu einem einmonatigen Urlaub im antiken Griechenland samt Inselhopping und Party-Boot. Wer keinen Vervollständigungs-Fetisch hat, kann sich einfach auf die Story-Missionen beschränken – und hat dann vielleicht etwas mehr Zeit, die wirklich schön gestaltete Welt bewusster wahrzunehmen (und dank Fotomodus auch festzuhalten).

Was haltet ihr von unseren Spiele-Vorschlägen für einen stressfreien Ubisoft-Monat? Habt ihr vielleicht Ergänzungen und wollt sie euren Community-Kollegen ans Herz legen? Dann schreibt sie doch gerne in die Kommentare!