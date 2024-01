Ubisoft Plus wird teurer, bietet aber auch eine deutlich günstigere Alternative an

Ubisoft Plus wird teurer, ihr könnt euch aber auch für eine deutlich günstigere Alternative entscheiden.

Ob es um die Titel von EA, Microsoft oder Ubisoft geht: Viele Spiele müssen wir heutzutage nicht mehr zwangsweise einzeln kaufen, da sie in den Abo-Angeboten großer Publisher enthalten sind.

Ubisoft Plus baut jetzt seine abonnierbare Spielebibliothek für den PC um: Ab sofort könnt ihr zwischen zwei Abonnements wählen, die sich in Preis und Größe deutlich unterscheiden.

So unterscheiden sich Classics und Premium

Ubisoft+ Premium

Dieses Abo umfasst 143 Ubisoft-Spiele für den PC und meistens auch deren Erweiterungen. Alle neu veröffentlichten Ubisoft-Spiele landen sofort im Abo. Eine Auswahl der momentan verfügbaren Spiele seht ihr unten, die vollständige Liste findet ihr auf der offiziellen Website.

Avatar: Frontiers of Pandora (Ultimate Edition)

(Ultimate Edition) Assassin's Creed Mirage (Master Assassin Edition)

(Master Assassin Edition) Assassin's Creed Valhalla (Complete Edition)

(Complete Edition) Prince of Persia: The Lost Crown (Deluxe Edition)

(Deluxe Edition) Anno 1800 (Jubiläumsausgabe)

(Jubiläumsausgabe) The Crew: Motorfest (Ultimate Edition)

(Ultimate Edition) Farcry 6 (Game of the Year Edition)

(Game of the Year Edition) Rainbow Six: Siege (Ultimate Edition)

(Ultimate Edition) Watch Dogs: Legion (Ultimate Edition)

(Ultimate Edition) The Division 2 (Ultimate Edition)

Zusätzlich könnt ihr mit dem Abo viele der Titel auch auf eurer Xbox spielen oder über Luna streamen. Zuletzt bekommt ihr außerdem monatliche Ingame-Belohnungen für einige Spiele.

Premium ersetzt damit das frühere Ubisoft Plus, allerdings mit einem Unterschied: Zuvor war es möglich, für 15 Euro pro Monat lediglich auf dem PC zu spielen, oder für 18 Euro pro Monat noch auf der Xbox zu spielen, oder zu streamen. Nun könnt ihr nur noch das volle Paket für 18 Euro pro Monat nutzen.

Ubisoft+ Classics

Diese Version umfasst eine deutlich kleinere Bibliothek von 47 Spielen. Frisch veröffentlichte Titel wie Prince of Persia findet ihr hier nicht, außerdem sind in den meisten Fällen keine Erweiterungen im Abo enthalten. Eine Auswahl verfügbarer Spiele findet ihr unten, die vollständige Liste wieder auf der offiziellen Website.

Far Cry 6 (Standard Edition)

(Standard Edition) Watch Dogs: Legion (Standard Edition)

(Standard Edition) Immortals: Fenyx Rising (Standard Edition)

(Standard Edition) The Division 2 (Standard Edition)

(Standard Edition) Assassin's Creed Odyssey (Standard Edition)

(Standard Edition) The Crew 2 (Standard Edition)

Die Möglichkeit, Spiele zu streamen oder auf der Xbox zu spielen, fällt hier ebenfalls weg. Dafür ist das Abo auch deutlich günstiger, ihr müsst nämlich nur 8 Euro pro Monat bezahlen.