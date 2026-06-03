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Oh je, der Traum einer neuen Stargate-Serie ist gerade geplatzt

Stargate-Fans müssen jetzt ganz stark sein: Amazon wirft die neue Serie in die Tonne.

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Vali Aschenbrenner
03.06.2026 | 09:10 Uhr

Tja, was sollen wir dazu sagen außer Seufz. Bildquelle: Amazon MGM Studios Tja, was sollen wir dazu sagen außer Seufz. Bildquelle: Amazon MGM Studios

Eigentlich sollte ja eine neue Stargate-Serie kommen. Die Betonung liegt auf eigentlich, denn Amazon hat das Projekt nur knapp ein halbes Jahr nach der offiziellen Ankündigung nun doch abgesägt. 

Warum Amazon die neue Stargate-Serie nun doch in die Tonne tritt

Einem Bericht von Variety zufolge hat das Streamingstudio entschieden, dass das Revival von Martin Gero, Brad Wright und Joseph Mallozzi kein breites Publikum über die bereits bestehende Fangemeinde hinaus ansprechen würde. Entsprechend würde sich eine große finanzielle Investition für Amazon nicht rechnen.

Fairerweise dürfte dieser Umstand nicht völlig überraschen. Mit Gero, Wright, Mallozi und auch Roland Emmerich (der ursprünglich übrigens gar nichts damit zu tun haben wollte) haben gleich vier Veteranen des Sci-Fi-Franchises an der jetzt eingestampften Serie mitgeschraubt. Ebenso sollte es sich nicht um ein Reboot handeln, sondern eine Fortführung der bereits etablierten Lore, Plot-Details waren jedoch nicht bekannt.

Das macht die neueste Entwicklung für eingefleischte Stargate-Fans natürlich umso schmerzhafter. 

Zumindest einen kleinen Lichtblick gibt es: Laut Variety soll Martin Gero, der etwa an Stargate SG-1 und Stargate: Atlantis mitgeschrieben hatte, bei den Amazon MGM Studios beschäftigt bleiben. Ob das aber irgendwas mit Stargate zu tun hat, bleibt abzuwarten.

Video starten 2:28 Stargate SG-1: Eine der besten Sci-Fi-Serien überhaupt lässt uns im Trailer in Nostalgie schwimmen

Wo ihr alten Stargate-Content gerade streamen könnt

Fans müssen sich also erstmal mit den insgesamt drei Filmen und fünf Serien, die das Franchise bis dato umfasst, zufriedengeben:

  • Den Stargate-Film von 1994 mit Kurt Russell und James Spader in den Hauptrollen findet ihr zum Beispiel bei Prime Video HBO Max, und Magenta TV im Streamingabo.
  • Alle 10 Staffeln von Stargate SG-1 mit Richard Dean Anderson, Michael Shanks, Christopher Judge und Amanda Tapping laufen wiederum bei Prime Video, Netflix, RTL+ und Sky/Wow.
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Übrigens: Mehr dazu, was aktuell in der Welt großer Sci-Fi-Franchises passiert, könnt ihr unter den Links oben nachlesen. So zum Beispiel, wie momentan die Zukunft von Star Trek oder Star Wars aussieht.

Bei Star Trek ist es derzeit etwa recht überschaubar, was neue Filme oder TV-Serien angeht. Und beim Krieg der Sterne bleibt spannend, wie genau man den fortsetzen will, wenn wir The Mandalorian & Grogu oder Star Wars: Starfighter außer Acht lassen.

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