»Hat Elliot das Twerken erfunden?« - Zach Braff, Donald Faison und Sarah Chalke schwelgen zu den besten Scrubs-Momenten in Erinnerungen

1:51 Scrubs ist mit Staffel 10 zurück und seit März 2026 auch auf Deutsch verfügbar

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Seit März 2026 kommt ihr auf Disney Plus in den Genuss der ersten Reboot-Staffel von Scrubs und schon im Herbst dieses Jahres soll es mit Season 2 weitergehen. Aber der große Erfolg der neuen Folgen kommt nicht von ungefähr, denn der humorvollen Arztserie rund um JD, Elliot und Turk gingen bereits acht fantastische Staffeln voraus (neun, wenn man Med School mitzählt).

Zach Braff, Sarah Chalke und Donald Faison, die diese drei Figuren seit 25 Jahren verkörpern, schauten sich kürzlich einige der besten Momente der achten und letzten Staffel des Serienkanons an. Von schallendem Gelächter bis hin zu sentimentaler Stille ist bei ihren Reaktionen alles dabei.

Das Ende einer Ära

Das Video mit den drei Hauptstellern wurde auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Disney Plus veröffentlicht und kann hier in voller Länge gesehen werden:

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Zu sehen sind Clips aus verschiedenen Folgen der Serie, darunter der »Ich hab's dir gesagt«-Tanz von Elliot aus Staffel 8 Folge 12, in der Sarah Chalke verschiedene Tanzmoves auspackt. Turk-Darsteller Donald Faison ist besonders begeistert und stellt fest, dass seine Kollegin ihrer Zeit voraus war: »Du hast schon getwerkt, als Twerken noch gar nicht angesagt war. Hat Elliot das Twerken erfunden?«

Das finale große Highlight aus Staffel 8 war JDs letzte Szene in Folge 19. Zu Peter Gabriels The Book of Love blickt er am Abend per Filmprojektor in seine Zukunft (vollständige Szene auf YouTube). Er stellt sich vor, wie er und Eliott heiraten, eine Familie gründen und die Freundschaft mit Turk, Carla (Judy Reyes) und Dr. Cox (John C. McGinley) über all die Jahre hinweg bestehen bleibt. Bei diesem Anblick wird einem ganz warm ums Herz.

Am Ende der Szene sieht man, wie der Hausmeister die Leinwand, auf der JD seinen »Tagtraum« projiziert, wegzieht. Hierbei handelt es sich aber nicht um Neil Flynn, der die Rolle über alle Staffeln hinweg verkörperte, sondern um Bill Lawrence, den Schöpfer von Scrubs. Chalke erinnert sich:

Ich erinnere mich noch so gut an diesen Tag, denn es war unsere letzte Drehwoche nach dieser insgesamt achtjährigen Erfahrung – und es war einfach etwas ganz Besonderes. Man ging den Flur entlang und kam an all den Gaststars vorbei, die so gut wie alle irgendwann einmal bei Scrubs mitgewirkt hatten. Die meisten von ihnen waren zurückgekommen.

Braff ergänzt: »Wenn man eine Fernsehserie liebt, wie wir alle, verschiedene Serien über die Jahre hinweg, dann verliebt man sich in diese Menschen und hat das Gefühl, sie seien Freunde.«

16 Jahre später wissen wir: Das Ende von Staffel 8 war kein Abschied für immer. JD ist zurück ins Sacred Heart gekehrt und praktiziert an der Seite von Turk und Eliott als Chefarzt. Ganz so wie in seiner Vorstellung ist sein Leben wohl nicht verlaufen, aber das muss ja nicht zwingend schlecht sein.

Mit dem Reboot soll es noch in diesem Jahr weitergehen, in den USA ab dem 30. September. Wann Scrubs Staffel 2 in Deutschland startet, ist allerdings noch nicht bekannt. Mehr dazu erfahrt ihr in der obigen Linkbox.