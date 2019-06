Umfrage: Wollt ihr Echtzeit- oder Rundenkämpfe in Baldur's Gate 3?

Baldur's Gate 3 wurde gestern angekündigt, für unsere große Titelstory bei GameStar Plus haben wir bereits mit dem Entwickler Larian und den D&D-Regelhütern über ihre großen Pläne für die Fortsetzung gesprochen.

Eine unserer Frage wollte Larian dabei aber noch nicht beantworten: Werden die Kämpfe von Baldur's Gate 3 rundenbasiert oder in Echtzeit ablaufen?

Beides wäre möglich: In Baldur's Gate sowie Baldur's Gate 2 kämpften unsere Helden in pausierbarer Echtzeit, Larians Vorzeige-Rollenspiel Divinity: Original Sin 2 brillierte hingegen mit taktisch fordernden Rundengefechten.

Runde oder Echtzeit?

Sollen die Entwickler also lieber den Serienwurzeln oder ihrer eigenen Rundenkampf-Expertise treu bleiben? Das wollen wir von euch in unserer kleinen Umfrage wissen.



Und zwar nicht einfach so: Auf der E3 werden wir den Larian-Chef Swen Vincke treffen und im Interview mit der Meinung der GameStar-User konfrontieren.

