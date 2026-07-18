Umfrage zum Ende der Disc: Wie viele physische Spiele habt ihr wirklich noch zuhause? Wir fangen an

Sieht eure Spielesammlung auch so aus wie die von unserem freien Autoren Kevin Puschak?

Das Internet brodelt aktuell. Nicht nur verzichtet das heiß erwartete GTA6 auf eine physische Spieledisc, Sony stellt ab 2028 die Produktion physischer Versionen seiner Spiele gänzlich ein.

Was für Konsolen heute ein massiver Umbruch ist, ist für PC-Spieler jedoch schon seit Jahren gang und gäbe. Unser Redakteur Peter hat seine Meinung dazu bereits ausgeführt: Er kann die Aufregung nicht wirklich nachvollziehen.

Aber wie sieht denn eigentlich die Realität aus? Wer hat heutzutage überhaupt noch physische Spiele im Regal stehen? Statt darüber zu spekulieren, fragen wir euch lieber direkt!

Umfrage zu eurer physischen Spielesammlung

Geht eure Schränke doch mal durch und schätzt, wie viele Titel ihr in physischer Ausführung gelagert habt - oder schreibt das Ergebnis eurer akribischen Zählung in die Kommentare. Zieht jede Art von Datenträger in Betracht: CDs/DVDs, Module und Disketten. Egal, wie alt eure Spiele sind, ihr habt sie aufbewahrt und deshalb zählen sie.

Wir haben in der Redaktion ebenfalls eine Mini-Inventur gemacht und bei uns ist so ziemlich alles vertreten, von stolzen Besitzern gigantischer Sammlungen bis hin zu absoluten Verfechtern der digitalen Spielebibliotheken.

Miffy Höftmann : »Bei mir sind's um die 100 würde ich sagen, das meiste PS2-PS5, bisschen DS, bisschen Wii, bisschen Switch und eine Handvoll PC-Spiele«

: »Bei mir sind's um die 100 würde ich sagen, das meiste PS2-PS5, bisschen DS, bisschen Wii, bisschen Switch und eine Handvoll PC-Spiele« Jonas Gössling : »Boah, nicht mehr so viele... so 300. Waren mal mehr«

: »Boah, nicht mehr so viele... so 300. Waren mal mehr« Kevin Puschak (von dem das Teaserbild stammt): »Müssten grob über 1.000 sein«

(von dem das Teaserbild stammt): »Müssten grob über 1.000 sein« Tristan Gudenrath : »Mindestens 300 (Alles Konsolenspiele, hauptsächlich Switch, PS2, PS3, PS4, Nintendo DS/3DS und Gamecube)«

: »Mindestens 300 (Alles Konsolenspiele, hauptsächlich Switch, PS2, PS3, PS4, Nintendo DS/3DS und Gamecube)« Steffi Schlottag : »Ich hab wirklich nicht so viele, rund 50 Aber ein paar Perlen wie das alte Jurassic Park: Operation Genesis«

: »Ich hab wirklich nicht so viele, rund 50 Aber ein paar Perlen wie das alte Jurassic Park: Operation Genesis« Dennis Zirkler : »Ein einziges – Super Smash Bros Ultimate, weil es damals bei meiner Switch dabei war. Meine riesige Sammlung an NES-, SNES-, N64- und PlayStation-Spielen hat mein kleiner Bruder leider heimlich zu (erschreckend wenig) Geld gemacht, als ich fürs Studium ausgezogen bin...«

: »Ein einziges – Super Smash Bros Ultimate, weil es damals bei meiner Switch dabei war. Meine riesige Sammlung an NES-, SNES-, N64- und PlayStation-Spielen hat mein kleiner Bruder leider heimlich zu (erschreckend wenig) Geld gemacht, als ich fürs Studium ausgezogen bin...« Mary Marx: »Tippe so auf 20? Das meiste davon Pokémon, weil wir da unsere Sammlung fast vervollständigt haben«

1:03:29 PlayStation und Xbox werden nie wieder dasselbe sein

Autoplay

Nele Wobker : »Müssten bei mir auch grob überschlagen mind. 250 - 300 sein. Kaufe aber auch noch immer bevorzugt als Disc (zumindest für Konsolen).«

: »Müssten bei mir auch grob überschlagen mind. 250 - 300 sein. Kaufe aber auch noch immer bevorzugt als Disc (zumindest für Konsolen).« Chris Werian : »Glaube, als ich nach meinem Umzug durchgezählt hatte, war ich von Game Boy bis PS5 circa bei 600. Locker die Hälfte davon nur Xbox 360«

: »Glaube, als ich nach meinem Umzug durchgezählt hatte, war ich von Game Boy bis PS5 circa bei 600. Locker die Hälfte davon nur Xbox 360« AK : »12? ^.^«

: »12? ^.^« Peter Bathge : »0«

: »0« Johann-Martin Langner : »Denke so 200 könnten es noch sein; Konsolenspiele aber auch sehr viel meiner frühen PC-Spiele wie Stronghold, Anno 1602 oder Gothic«

: »Denke so 200 könnten es noch sein; Konsolenspiele aber auch sehr viel meiner frühen PC-Spiele wie Stronghold, Anno 1602 oder Gothic« Nils R. (anonymisiert): »Also wenn gebrannte CDs/DVDs auch zählen tippe ich auf 100 bis 150«

(anonymisiert): »Also wenn gebrannte CDs/DVDs auch zählen tippe ich auf 100 bis 150« Heiko Klinge: »Bei mir auch so um die 50, allesamt aus Special Editions, bei denen ich es nicht übers Herz bringe, sie zu entsorgen.«

Was die bloßen Zahlen natürlich nicht abbilden können, ist, wie sich eure Sammlung zusammensetzt und warum ihr überhaupt noch physische Spiele besitzt. Schreibt uns daher gerne in die Kommentare, wie ihr das Thema angeht.

Für welche Plattformen habt ihr die meisten physischen Spielversionen? Nutzt ihr sie noch oder haben sie »nur« einen Sammlerwert für euch? Und wie denkt ihr generell über die Veränderungen im Spielemarkt?