Umfrage: Welche Klasse spielt ihr in Path of Exile 2 als Erstes?

Ranger? Witch? Oder etwas ganz anderes? Lasst uns wissen, welche Klasse ihr in PoE 2 spielen werdet!

Path of Exile 2 steht kurz vor dem Early Access, und mit den sechs Klassen, die von Beginn an verfügbar sind, fällt die Wahl alles andere als leicht. Jede Klasse bietet ihre eigenen Stärken, Spielweisen und Spezialisierungen – egal, ob Nahkampf-Monster, Beschwörer oder Magier, alles ist dabei. Doch welche Klasse spricht euch am meisten an?

Um euch bei der Entscheidung zu helfen, geben wir euch hier einen kleinen Überblick über die sechs Early-Access-Klassen – und dann seid ihr dran! Stimmt ab und teilt uns mit, welche Klasse ihr als Erstes spielen wollt.

Die Klassen im Überblick

Monk: Der Monk ist ein blitzschneller Nahkämpfer, der auf Martial-Arts-Techniken und Elementarkombos setzt. Mit seinen Quarterstaff-Angriffen kombiniert er Beweglichkeit, Präzision und mächtige Spezialangriffe. Wenn ihr eine dynamische, Combo-orientierte Spielweise bevorzugt, werdet ihr mit dem Monk eure Freude haben.

Der Monk ist ein blitzschneller Nahkämpfer, der auf Martial-Arts-Techniken und Elementarkombos setzt. Mit seinen Quarterstaff-Angriffen kombiniert er Beweglichkeit, Präzision und mächtige Spezialangriffe. Wenn ihr eine dynamische, Combo-orientierte Spielweise bevorzugt, werdet ihr mit dem Monk eure Freude haben. Warrior: Der Warrior ist der Inbegriff roher Stärke und ein Meister schwerer Waffen und Schilde. Er setzt auf langsame, aber verheerende Angriffe, die massive Flächenschäden verursachen können, während er selbst durch hohe Rüstung und seine Blockfähigkeiten kaum zu bezwingen ist.

Der Warrior ist der Inbegriff roher Stärke und ein Meister schwerer Waffen und Schilde. Er setzt auf langsame, aber verheerende Angriffe, die massive Flächenschäden verursachen können, während er selbst durch hohe Rüstung und seine Blockfähigkeiten kaum zu bezwingen ist. Ranger: Die Rangerin ist eine flinke und tödliche Bogenschützin, die durch ihre Mobilität glänzt. Sie kann während der Bewegung schießen und setzt auf Elementareffekte wie Blitz, Eis und Gift, um Gegner zu verlangsamen oder über Zeit zu vernichten.

18:07 Path of Exile 2 - Vorschau-Video zur Early-Access-Version der Action-RPG-Hoffnung

Autoplay

Mercenary: Der Mercenary ist die Shooter-Klasse des Spiels, die mit ihrer Armbrust und verschiedenen Munitionstypen jede Situation meistern kann. Von panzerbrechenden Bolzen bis zu explosiven Granaten hat er immer die richtige Waffe parat, um Feinde zu überwältigen. Zudem kann er mit Artillerie-Ballisten vollautomatische Geschütztürme beschwören.

Der Mercenary ist die Shooter-Klasse des Spiels, die mit ihrer Armbrust und verschiedenen Munitionstypen jede Situation meistern kann. Von panzerbrechenden Bolzen bis zu explosiven Granaten hat er immer die richtige Waffe parat, um Feinde zu überwältigen. Zudem kann er mit Artillerie-Ballisten vollautomatische Geschütztürme beschwören. Witch: Die Witch ist die Meisterin der dunklen Magie und der Minion-Builds. Sie kann ganze Armeen von Untoten herbeirufen, während sie Gegner mit mächtigen Chaoszaubern und Flüchen schwächt. Die Klasse eignet sich perfekt für alle, die schon in Diablo gerne den Totenbeschwörer gespielt haben.

Die Witch ist die Meisterin der dunklen Magie und der Minion-Builds. Sie kann ganze Armeen von Untoten herbeirufen, während sie Gegner mit mächtigen Chaoszaubern und Flüchen schwächt. Die Klasse eignet sich perfekt für alle, die schon in Diablo gerne den Totenbeschwörer gespielt haben. Sorceress: Die Sorceress ist die ultimative Elementarzauberin, die Feuer, Blitz und Eis auf kreative Weise kombiniert. Ihre Zauber wie Flame Wall, Lightning Spark oder Ice Nova richten gewaltigen Flächenschaden an und können sogar miteinander interagieren, um noch mächtigere Effekte zu erzeugen.

Falls ihr euch noch nicht entscheiden könnt, solltet ihr einen Blick in unsere große Klassenübersicht werfen, in der wir alle im Early Access spielbaren Charaktere genauestens beleuchten:

Jetzt seid ihr gefragt: Welche dieser Klassen werdet ihr im Early Access von Path of Exile 2 zuerst spielen? Stimmt jetzt ab und diskutiert auch gerne in den Kommentaren, warum genau diese Klasse eure Wahl ist! Wir freuen uns auf eure Meinungen und sind äußerst gespannt, welche Builds ihr zuerst ausprobieren wollt!