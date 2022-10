Umfrage zu Mobile Games: Spielt ihr auf eurem Handy?

Laut dem Jahresreport der deutschen Games-Branche von 2021 des game-Verbandes spielen sechs von zehn Deutschen Computer- und Videospiele. Der Großteil dieser Spielerinnen und Spieler greift dabei auch zum Smartphone.

Etwa 22,6 Millionen Menschen spielen gerne auf ihrem Handy. Zum Vergleich: Auf den Konsolen waren es 2021 laut Report 17 Millionen und auf dem PC spielten rund 15,2 Millionen Menschen. Damit besetzt Mobile-Gaming schon mehrere Jahre in Folge den Spitzenplatz. Diesen Trend bemerken wir auch im PC-Gaming. Immer mehr erfolgreiche Spielereihen, die bisher nur auf dem PC oder der Konsole stattfanden, bekommen einen Mobile-Ableger. Etwa Diablo Immortal, Pokémon Go oder Battlefield Mobile.

Zum Thema Diablo Immortal und den häufigen Problemen mit Free-to-Play-Spielen und Suchtmechanismen haben wir auch einen Podcast aufgenommen, in dem Kollege Micha mit Psychiater Dr. Daniel Illy über das Thema sprechen:

Macht mit bei unserer Umfrage

Höchste Zeit also, auch mal bei euch als PC-affine Community nachzufragen, ob ihr ebenfalls schon auf dem Smartphone spielt (oder gespielt habt) oder ob ihr damit nichts anfangen könnt. Dafür haben wir euch eine Umfrage aufgesetzt:

Solltet ihr die Frage mit ja beantwortet haben, interessiert uns natürlich auch, welche Spiele ihr auf eurem Handy gespielt habt oder vielleicht sogar noch spielt und was für euch ein gutes Handyspiel ausmacht. Vielleicht habt ihr ja auch Empfehlungen für Mobile-Spiele. Schreibt uns all das gerne in die Kommentare. Wir freuen uns auf eure Antworten.

Noch mehr zum Thema Mobile Gaming

Natürlich gibt es nicht nur mobile Ableger von diversen großen Spielemarken, sondern auch eine ganze Reihe an PC-Spielen, die ihr bequem und mobil auf eurem Handy spielen könnt. 50 PC-Spiele für das Smartphone haben wir euch daher in einer eigenen großen Liste zusammengefasst und wer noch einige Hardware-Empfehlungen braucht, findet vielleicht in unserer Gaming-Smartphone-Kaufberatung das richtige Modell.

Vergesst bei den ganzen Empfehlungen aber nicht, oben noch in der Umfrage teilzunehmen. Wir sind gespannt, wie viele (oder wenige?) von euch auf ihrem Smartphone spielen und wer beim Gaming seiner oder ihrer Maus und Tastatur treu bleibt.