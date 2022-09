Uncharted-Collection: Release, exklusive PC-Features & Anforderungen bekannt

Bald ist es soweit: Wie im PlayStation-Blog angekündigt, erscheint Uncharted: Legacy of Thieves Collection am 19. Oktober 2022. Mit dieser Ankündigung gibt es außerdem einen Trailer, der exklusive Features der PC-Version verrät sowie detaillierte Systemanforderungen für die Spielesammlung. Wir listen euch das Wichtigste auf.

Was ist die Uncharted Collection?

In der Uncharted: Legacy of Thieves Collection stecken die überarbeiteten Versionen von Uncharted 4: A Thief's End und Uncharted: The Lost Legacy. Ihr könnt hier also das letzte und neueste Abenteuer von Nathan Drake erleben und in Lost Legacy erstmals dessen Freundin Chloe Frazer spielen. Die Collection erschien bereits Anfang 2022 für die PS5 und wird nun auf den PC portiert.

Die beiden Spiele sollen zum Preis von 50 Euro bei Steam und im Epic Store veröffentlicht werden.

PC-Features und Systemanforderungen

Die PC-Version der Uncharted-Collection soll mit allerhand PC-spezifischen Features daherkommen, die auch schon im Trailer beworben werden. Folgende Vorteile könnt ihr als PC-Spieler genießen:

Komfort-Verbesserungen: Unter anderem gibt es eine neue Benutzeroberfläche, Regler für die Skalierung, GPU- und VRAM-Erkennung und variable Ladegeschwindigkeiten.

Unter anderem gibt es eine neue Benutzeroberfläche, Regler für die Skalierung, GPU- und VRAM-Erkennung und variable Ladegeschwindigkeiten. Unterstützung von 4K und Ultrawide-Bildschirmen: Das spricht für sich selbst. Wenn ihr einen passenden Bildschirm und die notwendige High-End-Hardware besitzt, könnt ihr Uncharted in 4K oder Ultrawide-Auflösungen spielen.

Das spricht für sich selbst. Wenn ihr einen passenden Bildschirm und die notwendige High-End-Hardware besitzt, könnt ihr Uncharted in 4K oder Ultrawide-Auflösungen spielen. Neue Steuerungs-Optionen: Auch Maus- und Tastenbelegungen lassen sich vollständig anpassen. Wenn ihr wollt, könnt ihr aber auch am PC mit dem DualSense-Controller oder anderen Gamepads spielen.

Auch Maus- und Tastenbelegungen lassen sich vollständig anpassen. Wenn ihr wollt, könnt ihr aber auch am PC mit dem DualSense-Controller oder anderen Gamepads spielen. Erweiterte Grafikeinstellungen: Auf dem PC könnt ihr außerdem die Qualität von Texturen und Objekten, anisotrope Filterung, Schatten, Reflektionen und Umgebungsverdeckung beliebig anpassen. Außerdem könnt ihr die Skalierungstechnik von AMD (FSR 2) aktivieren, um bessere Framerates zu erreichen.

Die Skalierungstechnik FSR wird gerade auf hohen Einstellungen sicher von Vorteil sein, verlangen doch die offiziellen Systemanforderungen erhebliche Leistung:

Minimum Empfohlen Performance Ultra Auflösungen 30 FPS, 720p Mittlere Einstellungen 30 FPS, 1080p Hohe Einstellungen 60 FPS, 1440p Hohe Einstellungen 60 FPS, 4K Ultra Einstellungen Prozessor Intel i5-4330

AMD Ryzen 3 1200 Intel i7-4770

AMD Ryzen 5 1500X Intel i7-7700k

AMD Ryzen 7 3700X Intel i9-9900k

AMD Ryzen 9 3950X Grafikkarte NVIDIA GTX 960 (4 GB)

AMD R9 290X (4 GB) NVIDIA GTX 1060 (6 GB) AMD RX 570 (4 GB) NVIDIA RTX 2070 (8 GB)

AMD RX 5700 XT (8 GB) NVIDIA RTX 3080 (10 GB) AMD RX 6800 (16 GB) Arbeitsspeicher 8 GB (16 GB empfohlen) 16 GB 16 GB 16 GB Betriebssystem Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Speicher 126 GB HDD (SSD empfohlen) 126 GB SSD 126 GB SSD 126 GB SSD

Freut ihr euch auf die Uncharted-Collection, weil ihr schon immer mal die Abenteuer von Nathan Drake selbst erleben wolltet? Oder bleibt ihr zunächst skeptisch, bis der PC-Port veröffentlicht wurde und erste Bewertungen eintrudeln? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!