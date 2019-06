Endlich bringt Sony seine seit Jahren geplante Spieleverfilmung der Uncharted-Reihe vom Entwicklerstudio Naughty Dog voran. Demnach beginnt die Produktion über die Abenteuer des jungen Nathan Drake noch in diesem Jahr. Sony kündigt nun einen US-Kinostart für den 18. Dezember 2020 an.

Zuletzt machte die Produktion wieder mit einer Umbesetzung Schlagzeilen: Eigentlich sollte Regisseur Shawn Levy das Kinoabenteuer drehen, da sich die Produktion aber immer wieder verzögerte, sprang er Anfang 2019 nach jahrelanger Vorbereitungszeit wieder ab. Als Ersatz ist nun Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) an Bord.

Tom Holland wird zu Nathan Drake - wer spielt Sully?

Für die Hauptrolle ist bereits Tom Holland als Nathan Drake vorgesehen, der den noch jungen Abenteurer darstellen soll. Somit basiert der Kinofilm zwar auf der Spielereihe, orientiert sich aber mit der Origin-Story nicht an einem bestimmten Spiel. Holland ist ab 4. Juli wieder als Peter Parker aka »die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft« in seinem zweiten Solo-Marvel-Abenteuer Spider-Man: Far From Home in den Kinos zu sehen.

Wer neben ihm die Rolle als Nathan Drakes Ziehvater und Mentor Sully einnehmen wird, steht noch aus. Einige bekannte Namen kursieren bereits in der Gerüchteküche, zum Beispiel Chris Hemsworth (Thor), Matthew McConaughey (Interstellar), Chris Pine (Star Trek) oder Woody Harrelson (Zombieland). Wer schließlich in die engere Wahl kommt, dürfte sich in Kürze entscheiden.

