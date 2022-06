Auch wenn der Montag nicht zu euren Favoriten gehören wird, könnt ihr euch trotzdem heute schon über einige Geheimtipps freuen, die diese Woche auf Steam und Co. für den PC erscheinen. Neben den vielen kleinen Titeln, steht aber auch der Release eines Blockbusters an - zumindest wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf. Wir präsentieren euch alle Titel und liefern euch eine Einschätzung.

Wenn ihr lieber ein paar kostenlose Spiele abstauben wollt und dazu noch Kunde bei Amazon seid, haben wir alle Titel für den Juni in diesem Artikel für euch aufgelistet:

Highlight der Woche: Sonic Origins

Genre: Jump&Run | Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S | Entwickler: Sega | Release-Termin: 23. Juni 2022

Darum geht's: Sega setzt in seiner neuesten Spielesammlung vier Klassiker der Sonic-Serie neu auf. Wie es sich für ein Remastered gehört, wurde natürlich die Grafik gehörig aufpoliert und selbst den Animationen ging es an den Kragen. Fans der Retro-Optik haben jedoch trotzdem die Wahl auch mit der klassischen Pixelgrafik durch die Level zu donnern.

Damit Kenner sich aber nicht zu schnell langweilen, spendiert Sega noch einige neue Inhalte, die es so in den Klassikern nicht gab. Zum einen wären da die Bonusmissionen, welche an die Platformer-Profis unter euch gerichtet sind, da die besonders schwer sein sollen. Zum anderen könnt ihr zwischen zwei Modi wechseln, die es euch erlauben mit unendlich vielen Leben zu spielen oder nach zu vielen Toden von vorne anfangen zu müssen. In der Spielesammlung sind folgende Titel erhalten:

Sonic The Hedgehog

Sonic The Hedgehog 2

Sonic 3 & Knuckles

Sonic CD

Vorsicht, Release nicht offiziell bestätigt!

Uncharted - Legacy of Thieves Collection

Genre: Action-Adventure | Plattform: PC, PS4, PS5 | Entwickler: Naughty Dog, Inc. | Möglicher Release-Termin: 20. Juni 2022 - nicht offiziell bestätigt!

Darum geht's: Die Uncharted-Serie hat sich auf den Sony-Konsolen unlängst einen Namen gemacht, weshalb es umso erfreulicher ist, dass die Serie endlich auch für den PC erscheinen soll. In der Collection sind gleich zwei Titel enthalten, welche für die Neu-Veröffentlichung ordentlich aufpoliert worden sind. Insbesondere könnt ihr euch auf eine höhere Auflösung, optimierte Texturen und eine stabilere Framerate freuen.

Uncharted 4: A Thief’s End: Der vierte Teil der Serie erzählt das vorerst letzte Abenteuer von Nathan Drake und seinen Weggefährten. Eigentlich hat sich Nathan schon mit seiner Frau zur Ruhe gesetzt und arbeitet als Taucher für einen Bergungstrupp. Das Familienidyll wird jedoch von seinem tot geglaubten Bruder unterbrochen, welcher in einem Gefängnis in Panama festgehalten wurde. Zusammen begebt ihr euch auf ein Abenteuer um den geheimnisvollen Schatz von Avery zu finden.

Uncharted: The Lost Legacy: Das Spin-Off der Hauptserie dreht sich um die Abenteurerin Chloe Frazer und Söldnerin Nadine Ross, die sich auf die Suche nach dem Stoßzahn von Ganesha machen. Fortan besucht ihr viele alte Gräber und verlassene Ruinen in Indien, um mehr über das Artefakt in Erfahrung zu bringen. Natürlich wird euch das aber nicht zu leicht gemacht, da sich euch der Warlord Asav in den Weg stellt, der auch nach dem Stoßzahn sucht.

Wieso der Release auf der Kippe steht: Dass die Uncharted - Legacy of Thieves Collection heute für den PC erscheint, wurde nie offiziell bestätigt. Bisher rankten sich nur Gerüchte um den Release. Wir haben bei Sony nachgefragt, jedoch keine genaueren Informationen erhalten. Dass die Uncharted Collection damit heute tatsächlich erscheint, wagen wir anzuzweifeln. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald wir mehr erfahren.

Weitere spannende PC-Releases vom 20. bis 26. Juni

Neben dieser beiden Spiele gibt es in den kommenden Tagen natürlich noch viel mehr zu entdecken. Um welche es sich handelt erfahrt ihr in dieser Übersicht:

Montag, 20. Juni

Sanabi: Fans von Spielen wie Celeste aufgepasst! In diesem knallharten Action-Platformer müsst ihr halsbrecherische Parcour-Manöver bewältigen und dabei noch reihenweise Gegner ausschalten.

Dienstag, 21. Juni

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition: Die aufpolierte Fassung von Oddworld trumpft mit verbesserten Gameplay-Mechaniken auf. Zudem haben die Entwickler auch an der Audiobalance und der Follower-KI gewerkelt.

Mittwoch, 22. Juni

Fobia - St. Dinfna Hotel: Der Survival-Horrortitel entführt euch in ein verlassenes Hotel, dass viele Geheimnisse zu verbergen hat. Aus der First-Person-Perspektive müsst ihr euch gegen die Kreaturen zur Wehr setzen und mit Hilfe einer speziellen Kamera mehr über die Vergangenheit und Zukunft des Hotels herausfinden.

Donnerstag, 23. Juni

Autobahnpolizei Simulator 3: Der Kult-Simulator ist zurück und lässt euch den Alltag eines Autobahn-Polizisten nacherleben.

Freitag, 24. Juni

Capcom Fighting Collection: In der neuen Spielesammlung von Capcom sind einige Kult-Klassiker vertreten. Unter anderem Hyper Street Fighter II, Cyberbots, Night Warriors und viele mehr.

Würdet ihr gerne wissen, welche Spiele im gesamten Juni noch erscheinen, haben wir für euch die perfekte Übersicht in diesem Video:

Auf welches Spiel freut ihr euch am meisten oder haben wir noch einen wichtigen Titel in der Liste vergessen? Schreibt es uns doch in die Kommentare!