Dass Sony bereits an einer Verfilmung der Adventure-Reihe Uncharted rund um den schlagfertigen Archäologen Nathan Drake arbeitet, ist kein Geheimnis. Für die jugendliche Version des Hauptdarstellers ist mit dem Spider-Man-Darsteller Tom Holland sogar schon ein Schauspieler gefunden. Doch wer wird den erwachsenen Nate verkörpern?

Viele Fans können sich keinen besseren vorstellen als Nathan Fillion. Und um zu verdeutlichen, wie perfekt er in die Rolle seines Namensvetters Nathan Drake passen würde, hat eben jener Nathan Fillion nun einen eigenen Uncharted-Kurzfilm produziert!

Neben Fillion in der Hauptrolle sehen wir in dem 15-minütigen Fan-Film außerdem Stephen Lang (Avatar) als Nates Partner und alten Lehrmeister Victor »Sully« Sullivan. Und wir wollen nicht in übermäßige Begeisterung verfallen, aber der Kurzfilm bietet vieles, was wir uns auch von eine offizielle Verfilmung erhoffen: schnelle Sprüche, historische Artefakte und Schatzsuchen sowie satte Action in Form von Prügel- und Schießereien.

Dass Nathan Fillion auch in der Sony-Produktion auftauchen wird, ist noch nicht klar. Erst vor Kurzem hat der 47-jährige Schauspieler via Instagram rätselhafte Andeutungen in Richtung Uncharted-Verfilmung gemacht.

Erst vor vier Tagen, am 12. Juli kündigte er nämlich eine große News für den 16. Juli an, der bekanntlich heute ist. Dementsprechend war mit seiner Ankündigung offenbar die Veröffentlichung des Kurzfilms gemeint. Und das ist wiederum ein Dämpfer für alle Fans, die noch immer hoffen, dass Fillion in die Rolle des Drake schlüpft.