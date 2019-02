Ein weiterer Kinoklassiker aus den 1990er Jahren wird wiederbelebt: Die Rede ist von Und täglich grüßt das Murmeltier (Groundhog Day) mit Ghostbusters-Star Bill Murray, der als Wetteransager für einen TV-Report vom Murmeltiertag in einer Kleinstadt berichten soll und sich plötzlich in einer Zeitschleife wiederfindet. Gefangen und ohne Aussicht auf ein Entkommen aus seinem Dilemma, erlebt er den Tag immer wieder aufs Neue.

Nun greift Sony die Idee des Filmhits für ein Sequel der besonderen Art auf: Statt eines Kinofilms oder gar einer TV-Serie, wird der Kultfilm als Virtual-Reality-Game fortgesetzt.

In Groundhog Day: Like Father Like Son von Tequila Works schlüpft der Spieler in die Rolle von Phil Connors Jr., den fiktive Sohn der von Bill Murray dargestellten Filmfigur, der nun in einem ähnlichen Dilemma steckt und den Murmeltiertag in der Kleinstadt Punxsutawney immer wieder aufs Neue erleben muss.

Das Spiel wird von den Autoren James Siciliano (Rick & Morty) und Joshua Rubin von Telltale Games entwickelt. Einen kleinen Vorgeschmack auf Groundhog Day: Like Father Like Son liefert ein erster Teaser-Trailer. Das VR-Spiel erscheint noch im Laufe des Jahres für PlayStation VR, Oculus Rift und HTC Vive. Ein genauer Release-Termin wird noch bekannt gegeben.

