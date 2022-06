Unreal Engine 5: So realistisch habt ihr Wasser in Spielen bestimmt noch nicht gesehen

1998 erschien The Legend of Zelda: Ocarina of Time für das Nintendo 64. 2003 wurde es dann für den GameCube und weitere vier Jahre später für die Wii veröffentlicht. Im Jahr 2011 folgte mit Ocarina of Time 3D noch ein Ableger für das 3DS. Bei Metacritic kommt das Action-Adventure auf satte 99 Punkte, der User-Score liegt bei einer 9,1. Nicht wenige halten Ocarina of Time daher für den besten Serienableger und sogar das beste Spiel aller Zeiten.

Zu dieser Gruppe zählt wohl auch YouTuber CryZENx . Er baute Ocarina of Time bereits in der Unreal Engine 4 nach. Mittlerweile hat er Teile davon in die brandaktuelle Unreal Engine 5 portiert. Oftmals sprechen wir an dieser Stelle von unglaublich schicker Grafik. So auch vor wenigen Monaten mit Blick auf die folgende Demo:

42 2 Spider-Man-Demo in der Unreal Engine 5 Sieht toll aus, hat aber einen hohen Preis

So realistisch kann Wasser mittlerweile aussehen

In diesem Fall ist der Look in seiner Gänze jedoch nicht das Entscheidende, obgleich der Sprung im Vergleich zu den Originalversionen durchaus beachtlich ausfällt. Das Spannende am folgenden Video sind die Wassereffekte respektive die Wasser-Physik – seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wasser physikalisch korrekt darzustellen ist dabei keine leichte Aufgabe. Stellt euch nur einmal vor, wie sich allein schon allerkleinste Strömungen und Brandungen auf die unzähligen Wassermoleküle auswirken. In einem einzigen Liter Wasser befinden sich rund 3,37 x 10 hoch 25 Wassermoleküle, oder anders ausgedrückt: 33,7 Quadrillionen. Obendrauf kommen dann noch Lichtbrechung und Reflexionen.

Die Bewegung aller Moleküle zu kalkulieren ist also praktisch unmöglich, insofern ist jede Berechnung einer Engine oder einer Simulation lediglich ein grobe Annäherung. Umso erstaunlicher, wie gut das der Unreal Engine 5 in The Legend of Zelda: Ocarina of Time gelingt, obgleich es natürlich nicht perfekt ist.

Wasser in Simulationen und anderen Spielen

Dedizierte Simulationen von Wasser in Bewegung liefern noch bessere Ergebnisse. Seht euch hierzu einmal dieses Video an. Spiele respektive Spiele-Engines müssen jedoch noch weit mehr Aspekte einbeziehen und diese vor allem in Echtzeit berechnen. Wie sich Wasser in Spielen im Laufe der Jahre entwickelt hat, könnt ihr euch im folgenden Video einmal genauer ansehen:

Welche Spiele es in der Unreal Engine 5 gibt oder geben wird, haben wir indes hier für euch zusammengetragen:

Was haltet ihr von dem Fanprojekt? Habt ihr Wasser in einem Spiele schon einmal akkurater berechnet gesehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!