Uplay Plus startet heute, bis Ende September sogar kostenlos

Mit über 100 Spielen springt Ubisoft auf den Gaming-Abo-Zug auf und bietet mit Uplay Plus ein ähnliches Modell wie Microsoft und EA: Zahle monatlich einen festen Betrag und erhalte unbegrenzt Zugriff auf eine riesige Bibliothek an Spielen. Also quasi Gaming-Netflix. Am 3. September startet der Dienst, mit im Paket stecken beispielsweise Assassin's Creed: Odyssey, Anno 1800 und Rainbow Six: Siege.

Alle 100+ Spiele von Uplay Plus in unserer Übersicht

Regulär kostet der Service 15 Euro im Monat. Bis zum 30. September bietet Ubisoft allerdings einen kostenlosen Probemonat an. Theoretisch könnt ihr also ab dem heutigen 3. September für vier Wochen Assassin's Creed, Far Cry und Co. komplett kostenlos durchzocken. Allerdings müsst ihr eure Kreditkarten-Infos hinterlegen. Wichtig hierbei: Kündigt ihr das Abo nicht bis Ende des Monats, wird der Vertrag automatisch verlängert! Abonnieren könnt ihr den Dienst via Uplay.

Die Spiele liegen im Uplay-Plus-Sortiment in der Regel als Gold- oder Ultimate-Edition inklusive Season Pass vor. Ob so ein Subscription-Dienst für euch die richtige Art des Gaming-Konsums darstellt, müsst ihr natürlich selbst wissen. Wer häufig von Spiel zu Spiel springt, kann über so einen Service sparen. Wer hingegen bloß Rainbow Six: Siege oder The Division 2 in Dauerschleife zockt, profitiert vom Einmalkauf sicherlich deutlich mehr.