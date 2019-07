Uplay Plus: Alle Spiele, mit denen Uplay+ im September startet

Ubisoft hat das komplette Sortiment aller Spiele zum Launch von Uplay+ veröffentlicht. Zum Start des Abo-Dienstes am 3. September 2019 gehören über 100 Ubisoft-Titel zur ersten Charge an Spielen, die ihr für eine monatliche Gebühr in vollem Umfang zocken könnt. Mit dabei sind fast alle Teile von Asssassin's Creed, Far Cry, Splinter Cell und Rainbow Six.

Wie funktioniert Uplay Plus? Wie bei Netflix zahlt ihr einen monatlichen Betrag, um Zugriff auf eine Bibliothek an Titeln zu ergattern. Im Fall von Uplay+ kostet euch das 15 Euro im Monat. Solange eure Subscription läuft, könnt ihr das gesamte Arsenal an Spielen frei herunterladen und zocken. Viele Spiele bekommt ihr in der Ultimate Edition, beispielsweise gibt's bei Rainbow Six: Siege die Ultimate Year Four Edition mit allen 48 Operatoren. Hier die komplette Liste:

Anno 1800 - Deluxe Edition

Anno 2205 - Ultimate Edition

Assassin's Creed - Director's Cut

Assassin's Creed Brotherhood - Deluxe Edition

Assassin's Creed Chronicles - China

Assassin's Creed Chronicles - India

Assassin's Creed Chronicles - Russia

Assassin's Creed Freedom Cry - Standalone Edition

Assassin's Creed II - Deluxe Edition

Assassin's Creed III + Liberation Remastered

Assassin's Creed IV Black Flag - Gold Edition

Assassin's Creed Odyssey - Ultimate Edition

Assassin's Creed Origins - Gold Edition

Assassin's Creed Origins - Discovery Tour

Assassin's Creed Revelations - Standard Edition

Assassin's Creed Rogue - Deluxe Edition

Assassin's Creed Syndicate - Gold Edition

Assassin's Creed Unity - Standard Edition

Beyond Good and Evil

Brothers in Arms: Earned In Blood

Brothers in Arms: Hells Highway

Brothers in Arms: Road to Hill 30

Child of Light

Cold Fear

Far Cry 2 - Fortune's Edition

Far Cry 3 - Blood Dragon (Standalone)

Far Cry 3 - Deluxe Edition

Far Cry 4 - Gold Edition

Far Cry 5 - Gold Edition

Far Cry New Dawn - Deluxe Edition

Far Cry Primal - Digital Apex Edition

Flashback Origin

For Honor - Marching Fire Edition

From Dust

Gods & Monsters

I Am Alive

Imperialism

Imperialism 2

Might & Magic IX

Might & Magic VII - For Blood And Honor

Might & Magic VIII -Day of the Destroyer

Might & Magic X Legacy - Deluxe Edition

Might & Magic: Heroes II - Gold Edition

Might & Magic: Heroes III - Complete Edition

Might & Magic: Heroes V - Standard Edition

Might & Magic: Heroes VI - Gold Edition

Might & Magic: Heroes VI - Shades of Darkness

Might & Magic: Heroes VII - Deluxe Edition

Might & Magic: Heroes VII - Trial by Fire

Monopoly PLUS

Ode

Panzer General 2

Panzer General 3D assault

POD Gold

Prince of Persia (2008)

Prince of Persia: The Forgotten Sands - Deluxe Edition

Prince of Persia: The Sands of Time

Prince of Persia: The Two Thrones

Prince of Persia: Warrior Within

Rayman 2

Rayman 3

Rayman Forever

Rayman Legends

Rayman Origins

Rayman Raving Rabbids

Silent Hunter 2

Silent Hunter 3

Silent Hunter 4: Wolves of the Pacific - Gold Edition

Silent Hunter 5: Battle of the Atlantic - Gold Edition

South Park: The Fractured but Whole - Gold Edition

South Park: The Stick of Truth - Standard Edition

Speed Buster

Starlink - Digital Deluxe Starter Kit

Steep - X Games Gold Edition

The Crew - Ultimate Edition

The Crew 2 - Gold Edition

Die Siedler - History Edition

Die Siedler 2 - History Edition

Die Siedler 3 - History Edition

Die Siedler 4 - History Edition

Die Siedler 5: Das Erbe der Könige - History Edition

Die Siedler 6: Aufstieg eines Königreichs - History Edition

Die Siedler 7 - History Edition

Tom Clancy's EndWar

Tom Clancy's Ghost Recon

Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier - Deluxe Edition

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands - Ultimate Edition

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint - Gold Edition

Tom Clancy's Rainbow Six - Standard Edition

Tom Clancy's Rainbow Six 3 - Gold Edition

Tom Clancy's Rainbow Six: Lockdown

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege - Ultimate Year Four Edition

Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas

Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas 2

Tom Clancy's Rainbow Six: Quarantine

Tom Clancy's Splinter Cell

Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist - Deluxe Edition

Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory

Tom Clancy's Splinter Cell Conviction - Deluxe Edition

Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent

Tom Clancy's The Division - Gold Edition

Tom Clancy's The Division 2 - Ultimate Edition

Trackmania Turbo

Transference

Trials Evolution - Gold Edition

Trials Fusion - Standard Edition

Trials Rising - Gold Edition

Uno

Valiant Hearts

Warlords Battlecry

Warlords Battlecry 2

Watch_Dogs - Complete Edition

Watch_Dogs 2 - Gold Edition

Watch_Dogs Legion Ultimate Edition

World In Conflict - Complete Edition

Zombi

Mit im Paket sind einige Spiele, die erst noch erscheinen: Watch Dogs Legion, Rainbow Six: Quarantine, Gods & Monsters und einige andere. Das Angebot von Uplay Plus soll sukzessive erweitert werden. Ebenso wird es eine Kooperation mit Google Stadia geben. Wer beide Dienste abonniert, kann den Streaming-Service mit dem Inventar von Uplay Plus kombinieren.