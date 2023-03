»Mordor« in Valheim: Das erwartet euch im neuen Update-Gebiet

In den Ashlands werdet ihr genau darauf achten müssen, wo ihr euren Fuß hinsetzt.

Die Entwickler von Valheim arbeiten weiterhin an ihrem nächsten großen Update, das die sogenannten Ashlands in neuer, feuriger Pracht erstrahlen lassen soll und sie mit Kreaturen und interessanten Orten füllt. Nun gibt es erstmals ein Bild von dem neuen Gebiet und einige Informationen darüber, was uns dort erwartet. Was die Entwickler zuvor verraten haben, ist in diesem Artikel zusammengefasst:

So werden die Ashlands

Schon jetzt sind die Ashlands in Valheim ein ziemlich unwirtlicher Ort, der als eine Art Totenreich beschrieben wird. Mit dem Update soll aber eine bedrohliche und düstere Atmosphäre entstehen, wie das erste Bild aus einem Entwicklerblog zeigt:

Wo genau kann man hier den Einen Ring hineinwerfen?

Das Gebiet erinnert vielleicht nicht nur uns an das schwarze Land von Mordor, Orks gibt es hier aber wohl keine. Stattdessen zeigten die Entwickler kürzlich eine andere Kreatur, an der sie arbeiten. Es ist aber noch nicht sicher, ob sie nach dem Update tatsächlich die Ashlands durchstreift.

Abgesehen von seltsamen Kreaturen scheint die brennende Einöde ziemlich tot zu sein. Wasser oder Lebensmittel dürften wir hier wahrscheinlich kaum finden, dafür gibt es aber wohl Festungen zu erkunden. Wie diese düsteren Gemäuer in etwa aussehen, deutet schon ein Bild von einzelnen Bauteilen an, die noch entwickelt werden. Dort hausen vielleicht auch die Monster, die schon vorgestellt wurden:

In der bisherigen Version der Ashlands finden wir außerdem leuchtendes Metall, das aber noch keinem Zweck dient. Auch das sollte sich mit dem Update schließlich ändern. Vielleicht können wir uns daraus eine besonders starke Rüstung schmieden.

Einen Releasetermin für das Update gibt es bisher noch nicht, zuvor erscheint aber noch Hildir's Quest , ein kleineres Update mit neuer Kleidung, geheimnisvollen Höhlen und einigen Komfortfunktionen.

Wie gefallen euch die neuen Ashlands? Und was glaubt ihr werden wir dort finden? Schreibt es gerne in die Kommentare!