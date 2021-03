Wer kennt es nicht: In Valheim ist man gerade in der weitläufigen Spielwelt unterwegs, um nach dem nächsten Boss oder seltenen Metallen zu suchen - und plötzlich wird es kalt, es ist Nacht und Gegnergruppen beginnen einen zu umzingeln, bevor man sich ins rettende Bett legen kann.

Das Problem: Es gibt in Valheim keine Uhren, sodass man regelmäßig von der Dämmerung überrascht wird. Spieler haben sich nun eine kreative Lösung dafür überlegt, wie ihr dem tückischen Tag-Nacht-Zyklus zuvorkommen könnt.

Clevere Spieler bauen Sonnenuhren

Auf Reddit veröffentlichte der Spieler civalry80 am Wochenende mehrere Screenshots, die seine neueste Errungenschaft zeigen: Er hat eine Sonnenuhr in Valheim gebaut, die ihm dabei hilft, den drohenden Einbruch der Nacht vorherzusagen.

Das funktioniert auch ohne Mods: In Valheim wandert die Sonne nämlich wie in der Realität am Himmel entlang, durch den realitätsgetreuen Lichteinfall lässt sich die Uhrzeit am Ziffernblatt ablesen.

Die Bilder seiner Konstruktion könnt ihr euch hier ansehen:

Link zum Reddit-Inhalt

Auch der User HipHopHuman hat sich vor einiger Zeit bereits an einer Sonnenuhr probiert. Diese schaut nicht ganz so extravagant aus, ist dafür aber etwas einfacher zu lesen:

Link zum Reddit-Inhalt

Wie funktionieren die Tageszeiten in Valheim?

Falls ihr ihr ständig von der plötzlichen Dunkelheit überrascht werdet, könnt ihr euch auch ohne Sonnenuhr darauf vorbereiten. Dazu müsst ihr nur wissen, wie lange die Tage und Nächte in Valheim dauern:

Ein kompletter Tag dauert in Valheim 30 Minuten.

Die Nacht dauert neun Minuten, die restlichen 21 Minuten scheint die Sonne.

Euer Charakter in Valheim wacht um 8 Uhr morgens auf, wenn ihr ins Bett geht.

Sobald ihr also aus den Federn gekrochen kommt, müsst ihr lediglich einen Blick auf die echte Uhrzeit werfen. Ihr habt dann 21 Minuten Zeit, bevor die Nacht wieder hereinbricht.

Nutzt diese Zeit gut, denn in der Dunkelheit kann man nicht nur schlechter sehen: Es tauchen zudem auch größere Feindesgruppen auf und durch den Kälte-Debuff sinkt eure Lebensregeneration um 50 Prozent und die Ausdauerregenration um 25 Prozent, wenn ihr kein warmes Outfit wie zum Beispiel die Wolfsrüstung tragt.

Valheim reitet weiter die Erfolgswelle: Bereits sechs Millionen Verkäufe konnte das Wikinger-Survival-Spiel erzielen. Die Entwickler kündigten gemeinsam mit dem kürzlich erreichten Verkaufsmeilenstein ein kommendes, großes Update an. Ob darin auch eine herstellbare Ingame-Uhr enthalten ist, steht aber noch in den Sternen.