Valheim erreicht sechs Millionen Verkäufe, wie der Indie-Entwickler Iron Gate Studios auf Steam vermeldet. Damit gehört das Early-Access-Survivalspiel zu den bislang erfolgreichsten neuen Spielen im Jahr 2021. Und die gute Nachricht für die Entwickler ist mit einer noch besseren Nachricht für die Spieler verbunden.

Nachdem Iron Gate in den letzten Wochen vor allem mit Bugfixing und Balance-Verbesserungen beschäftigt war, beginnt nun die Arbeit am ersten Inhalts-Update Hearth and Home. Zwar gibt es noch keinen Release-Termin für den dazugehörigen Patch, zumindest aber legen die Entwickler nun richtig los.

Passend dazu gibt es einen kleinen Teaser, was euch in dem Patch erwartet. Die Entwickler zeigen ein neuen Bauelement, das einen Raben darstellt:

Mehr Basis, mehr Futter

Offenbar handelt es sich um eine Figur für das Dach eures Langhauses beziehungsweise eurer Wikingerburg. Ein ähnliches Element ist bereits in Valheim vorhanden und zeigt einen Drachenkopf. Was in Hearth and Home sonst noch genau steckt, bleibt vorerst geheim.

Aber wie wir schon wissen, konzentriert sich Hearth and Home auf Basenbau, indem es neue Bausteine hinzufügt. Auch neue Kochrezepte sollen im neuen Update enthalten sein, damit euer Wikinger stets einen ordentlichen Buff auf Ausdauer und Lebenskraft hat.

Werft mal einen Blick auf die komplette Valheim-Roadmap für 2021. Nach Hearth and Home folgen Updates für Nebenaufgaben, verbesserte Open World und sogar ein neues Biom, die Nebellande.

