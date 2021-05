Die Preise für Grafikkarten steigen gerade immer weiter an. Das Dreifache der unverbindlichen Preisempfehlung sowohl für AMDs Referenzdesigns der RX-6000- als auch für Nvidias Founders Editions der RTX-3000-Reihe ist leider keine Ausnahme mehr, sondern schon fast die Regel. Lediglich Komplett-PCs wie der neue Aldi-Rechner bieten noch ein gutes Preis-Leistungs-Niveau.

Not macht aber bekanntermaßen erfinderisch. So hat ein Youtuber die Nvidia Geforce RTX 3080 in der Founders Edition kurzerhand im Survial-Hit Valheim nachgebaut - und das erstaunlich detailgetreu. Sogar der etwas seltsam anmutende neue Stromanschluss mit 12 Pins hat es in das Modell geschafft. Seht euch das Video mal sehr genau an:

Neben dem Stromstecker finden sich einige weitere recht akkurat nachgebildete Details. So sind auf der Blende etwa drei DisplayPort-Anschlüsse sowie ein HDMI-Port untergebracht - ganz wie im Original.

Nachbau komplett ohne Modifikationen

An anderen Stellen ist der Nachbau nicht ganz so genau. Der Frontlüfter auf der RTX 3080 Founders Edition hat eigentlich neun Blätter, die Valheim-Replika dagegen nur acht.

Der PCIe-Anschluss auf der originalen RTX 3080 hat zudem deutlich mehr und etwas anders aussehende Kontakte, außerdem wurde die Zahl der Kühlrippen nicht exakt nachgebildet. Auch an anderer Stelle waren baubedingt Kompromisse notwendig.

Davon abgesehen ist der Nachbau durchaus beeindruckend. Vor allem auch deshalb, weil Youtuber »Ghost Builds« keine speziellen Modifikationen, sondern lediglich die Vanilla-Version von Valheim nutzt.

Ihr könnt den RTX-3080-Nachbau herunterladen und selbst in Augenschein nehmen. Die Datei und eine entsprechende Anleitung findet ihr bei Valheimians.com.

Weitere schicke Bauten in Valheim

Auf dem Youtube-Kanal von Ghost Builds gibt es eine Reihe weiterer spannender Videos. So zum Beispiel ein spektakuläres Schloss, das vier Wochen Bauzeit verschlungen haben soll und ein schickes, modernes Eigenheim mit Swimmingpool.

Die coolsten Bauwerke in Valheim haben wir für euch im oben verlinkten Artikel zusammengestellt.