Valheim: Der neueste Patch lässt Spieler weniger ruhig schlafen

Was wäre ein Wikinger-Spiel ohne ein stimmungsvolles Mittsommer-Fest? Passend zum 24. Juni hat Valheim ein neues Update spendiert bekommen. Dank diesem könnt ihr eure Basis nun festlich einkleiden. Bevor ihr reichlich Zeit mit dem Aufhübschen eurer Siedlung verbringt, solltet ihr euch erstmal um die nötigen Verteidigungsanlagen kümmern. Monster sind Dank dem neuen Patch nämlich deutlich gefährlicher geworden.

Habt ihr Valheim noch nie gespielt und wollt wissen, ob das Spiel das Richtige für euch ist, empfehlen wir einen schnellen Blick in unser Test-Video:

Maibäume und Monster

Mit dem neuen Update sind Maibäume nun herstellbar. Diese konnten zuvor nur in verlassenen Dörfern gefunden werden. Maibäume dienen aber nicht nur zur Verschönerung eures Dorfes, sondern gewähren darüber hinaus auch einen netten Buff.

Steht ein Maibaum in eurem Dorf, erhaltet ihr einen Bonus auf Komfort. Ruht ihr euch in der Nähe eines Maibaums aus, wird der Buff "ausgeruht" gestärkt. Dieser beeinflusst wiederum, wie viel XP ihr verdient und wie schnell sich euer Leben und Stamina wieder auflädt. Laut den Entwicklern stehen euch die Maibäume jedoch nur für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung.

55 8 Mehr zum Thema Was passiert 2021 in Valheim? Roadmap und alle geplanten Updates

Maibäume sind aber nicht die einzige Neuerung des Updates. Auch an dem Verhalten der Monster hat sich einiges getan, was diese wiederum deutlich gefährlicher macht. Die AI wurde nun so überarbeitet, dass die Ungetüme aggressiver vorgehen und euer Dorf angreifen können. Letzteres wird in Angriff genommen, wenn ihr euch zu weit vom Feind entfernt.

Auch das Verhalten von Bossen wurde überarbeitet. Die härtesten Gegner können nun nicht mehr in die Flucht geschlagen werden. Greydwarfs sollen laut Patch-Notes ab sofort besser werfen können. Um eure Basis nicht zu schnell an die Monster zu verlieren, solltet ihr demnach im Vorfeld planen, wie ihr die Bauten am Besten verteidigen könnt.

Hier findet ihr die vollständigen Patch-Notizen: