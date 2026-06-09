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Survival-Hit Valheim beendet den Early Access mit einem großen Content-Knall: Release-Termin, neues Gebiet und riesige Gegner

Nach mehreren Jahren im Early-Access feiert Valheim endlich den finalen Release.

Profilbild von Tristan Gudenrath

Tristan Gudenrath
09.06.2026 | 11:40 Uhr

Seit dem Early-Access-Start im Jahr 2021 verging fast kein Tag, an dem das Wikinger-Survival-Spiel Valheim nicht mindestens 20.000 Spieler auf Steam gleichzeitig erreicht hat. Nach so vielen Jahren des Erfolges soll jetzt endlich auch der volle Release folgen, und der kommt mit einem neuen Biom. Außerdem werden zusätzliche Plattformen unterstützt.

Release und Plattformen

Wann erscheint Version 1.0? Valheim erscheint vollständig am 9. September 2026 für PC, Xbox Series X/S, Xbox One, Playstation 5, Nintendo Switch 2, Linux und Mac. Crossplay wird unterstützt, ihr müsst euch also nicht mit euren Freunden über die Version abstimmen.

Video starten 1:27 Valheim feiert nach 5 Jahren den Release und zeigt das letzte neue Biom

Es wird eisig in Valheim

Das nördlichste Biom Valheims: Das Update hat einige Inhalte im Schlepptau und kommt mit dem neuen Biom Deep North. Das malerische Territorium steckt voller bösartiger Kreaturen, die im eisigen Schnee auf euch lauern und eure Überlebensfähigkeiten gehörig auf die Probe stellen. Und wenn euch nicht die fiesen Monster hinraffen, dann ja vielleicht die tödlichen Schneestürme ...

Vergangene Zivilisation: In der unendlich wirkenden, weißen Leere entdeckt ihr, dass ihr nicht die einzigen Wikinger seid, die dort gestrandet sind. Ihr findet verlassene Dörfer, könnt diese erkunden und wertvolle Ressourcen abstauben.

Neue Gegner: Was passiert eigentlich mit Trollen, die zu alt werden? Wie die Version 1.0 enthüllt, wandern sie nach Deep North aus und werden zu sogenannten Gammeltrolls. Das sind mächtige Urgiganten, neben denen andere Bewohner Valheims wie Winzlinge ausschauen.

Lebendiger Untergrund: Während euch auf der Oberfläche vor allem Eis, Schnee und blaue Zehen erwarten, strotzt der Untergrund von Deep North vor Leben - und noch tödlicheren Kreaturen.

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Genre: Action

Release: 2025 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

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